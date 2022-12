Words introducing conditional clause

Союзные слова в условных придаточных предложениях

Придаточные предложения времени и условия могут вводиться следующими союзами: when (когда), if (если), after (после того, как), before (перед тем, как), as soon as (как только), till (до тех пор, пока), until (до тех пор, пока … не), by the time (к тому времени, как), unless (если не …), as/so long as (до тех пор/пока), provided/ providing (при условии, что …), while (в то время как).

Внимание! После этих союзов будущее время не употребляется.

Subordinate clause (придаточная часть) Main clause (главная часть) Word introducing conditional clause + S + V1, S + will + V1. When dad comes from work, our family will have dinner.

Оба предложения – и придаточное и основное, могут быть в Present Simple.