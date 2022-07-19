Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Syntax
Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения
Grammar. Verbs. Tenses
Past Simple Прошедшие времена (Past Tenses) Времена группы настоящего (Present Tenses) Порядок слов Past Perfect Simple and Continuous Past Simple/Past Continuous Present Simple/Continuous Present Perfect Способы выражения будущего Стативные глаголы с разными значениями Спряжение to be Past Simple/Present Perfect Будущие времена (Future Tenses) used to / would
Форматные задания
32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Эссе: стиль Словообразование глаголов Словообразование прилагательных Стратегии чтения Эссе: структура Регистры английского языка Словообразование существительных Письмо Стратегии аудирования 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Говорение 3 Эссе: аргументы Говорение 4 Как не потерять балл за лексику
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Grammar. Parts of speech
Наречия с разными значениями a/an, some, any Глаголы с зависимыми предлогами much/many/ a lot of - some/any Исчисляемые и неисчисляемые существительные Общие правила использования артиклей Прилагательные на ed/ing too / enough both / either / neither Определенный артикль или его отсутствие Местоимения Порядок прилагательных Числительные Артикли (a) few / (a) little Степени сравнения прилагательных Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Множественное число существительных
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Модальные глаголы Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Пассивный залог (Passive Voice) Структуры с wish Союзы в условных предложениях Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) Герундий и инфинитив 3rd conditional Смешанные условные предложения used to / be used to / get used to Причастия (Participle 1 and Participle 2)

(a) few / (a) little

Обозначение количества в английской языке

В английском языке выделяют следующие местоименные прилагательные:

much, many – “много”

little, few – “мало”

Much, little определяют неисчисляемые существительные:

There is much food to eat /There is little water in the kettle (Как много еды нужно съесть. Как мало воды в этом чайнике)

Many, few – ставятся перед исчисляемыми существительными:

There are many brave people, but only few can be heroes. (В мире много храбрый людей, но мало кто может стать героем)

Little, few в сочетании с неопределённым артиклем образуют устойчивые сочетания со следующими значениями:

a few – "несколько"

a little – "немного"

A little – "немного" и a few – "несколько" употребляются в смысле "некоторое, хотя и небольшое количество", в то время как little и few – "мало" употребляются в смысле "недостаточно, почти нет".

I've got little time.

У меня мало времени.

I've got a little time.

У меня есть немного времени.

He has few friends.

У него мало друзей.

He has a few friends.

У него есть несколько друзей.