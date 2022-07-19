Past Simple and Present Perfect

Прошедшее простое время (Past Simple) — это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:
Единичное действие в прошлом — He died in 1895
Повторяющееся действие в прошлом – Betty phoned her family every day when she was in Rome
Последовательность действий в прошлом — I woke up, brushed my teeth and went to the office
Образование формы:
+ Т.н вторая форма глагола (V2) ,
Появляется вспомогательный глагол did
? Начинаем вопрос со вспомогательного глагола did + субъект действия + V1
Для примера возьмем глагол to cook
|Положительное предложение
|I cooked
|We cooked
|You cooked
|They cooked
|He/she/it cooked
|Отрицательные предложения
|I did not (didn’t) cook
|We did not (didn’t) cook
|You did not (didn’t) cook
|They did not (didn’t) cook
|He/she/it did not (didn’t) cook
|Вопросительные предложения
|Did I cook?
|Did we cook?
|Did you cook?
|Did they cook?
|Did he/she/it cook?
Внимание! В вопросах и отрицаниях вспомогательный глагол did перетягивает на себя 2 форму глагола (he playED, но did he PLAY?)
Настоящее завершенное время (Present Perfect) — это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:
Прошлый опыт, но время не важно, важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris. I’ve eaten snakes twice in my life
Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (he went out earlier, so he isn’t here now)
Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed
Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished.
Образование формы:
Вспомогательные глаголы have/has +V3 (participle 2)
Для примера возьмем глагол to cook
|Положительное предложение
|I have cooked
|We have cooked
|You have cooked
|They have cooked
|He/she/it has cooked
|Отрицательные предложения
|I have not (haven’t) cooked
|We have not (haven’t) cooked
|You have not (haven’t) cooked
|They have not (haven’t) cooked
|He/she/it has not (hasn’t) cooked
|Вопросительные предложения
|Have I cooked?
|Have we cooked?
|Have you cooked?
|Have they cooked?
|Has he/she/it cooked?
Отличить Past Simple от Present Perfect просто, если знать, какие функции они выполняют, а также если обращать внимание на «маркеры времени»
|Tense
|Past Simple
|Present Perfect
|Usage
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1) Единичное действие в прошлом — He died in 1895
2) Повторяющееся действие в прошлом — Betty phoned her family every day when she was in Rome
3) Последовательность действий в прошлом — I woke up, brushed my teeth and went to the office
|
1) Прошлый опыт, но время не важно, важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris. I’ve eaten snakes twice in my life
2) Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (he went out earlier, so he isn’t here now)
3) Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed
4) Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished.
|Markers
|
Yesterday
…. Ago
Last ….
In 1990
When I was five
The other day
|
Just
Already
Yet (в вопросах и отрицаниях)
Never/ever
For
Since
Still
Before