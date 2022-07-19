Types of Conditional Sentences in English: Zero and First Type Conditionals

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Английский язык
Grammar. Parts of speech
Определенный артикль или его отсутствие a/an, some, any Глаголы с зависимыми предлогами Прилагательные на ed/ing Числительные Степени сравнения прилагательных Общие правила использования артиклей much/many/ a lot of - some/any Множественное число существительных Исчисляемые и неисчисляемые существительные Наречия с разными значениями Порядок прилагательных Местоимения (a) few / (a) little Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison too / enough Артикли both / either / neither
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Герундий и инфинитив 3rd conditional Модальные глаголы Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Структуры с wish used to / be used to / get used to Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Союзы в условных предложениях Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2)
Syntax
Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия
Grammar. Verbs. Tenses
Present Simple/Continuous Способы выражения будущего Past Perfect Simple and Continuous Past Simple/Past Continuous Present Perfect Past Simple/Present Perfect Past Simple Прошедшие времена (Past Tenses) Спряжение to be Порядок слов Времена группы настоящего (Present Tenses) Будущие времена (Future Tenses) Стативные глаголы с разными значениями used to / would
Форматные задания
Говорение 3 Говорение 4 Эссе: структура 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Словообразование существительных Эссе: аргументы Письмо Эссе: стиль Словообразование глаголов Регистры английского языка 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Стратегии аудирования Словообразование прилагательных Стратегии чтения Как не потерять балл за лексику
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1

Types of Conditional Sentences in English: Zero and First Type Conditionals

Типы уловных предложений в английском: нулевой и первый типы

Само название условных предложений говорит о том, что в таком виде предложений обязательно должно содержаться определённое условие, при котором с какой-либо вероятностью произойдет действие. Например: «Если я буду старательно готовиться к экзамену, я сдам его на «отлично».

  • Real conditions: the Zero Conditional

Реальные условия: нулевой тип условных предложений

Мы используем условные предложения нулевого типа, когда говорим о чём-то, что (не) произойдёт 100% или (не) происходит очень часто при данных условиях. Сюда можно отнести правдивые ситуации, чьи-то привычки, научные факты или что-то очевидное.

If clause

(придаточная часть с если)

Main clause

(главная часть)
If + S + V1, S + V1.
If you mix blue and yellow, you get a green colour (fact).
If I can’t sleep, I watch Netflix original series (habit).

  • Real Conditions: the First Conditional

Реальные условия: первый тип условных предложений

Мы используем первый тип условных предложений, когда говорим о результате реальной ситуации в будущем. В этом случае мы полагаем, что ситуация весьма вероятна, но не можем утверждать на 100%.

If clause – imagined future situation

(придаточная часть – воображаемая ситуация в будущем)

Main clause – future result

(главная часть – результат этой ситуации в будущем)
If + S + V1, S + will + V1.
If Paul rings, I’ll ask him to come over for dinner.

Внимание!

Мы не используем will после if:

Неправильно: If our team will win, we celebrate the victory all together. Правильно: If our team wins, we’ll celebrate the victory all together.

Внимание!

Если часть предложения с if перенести в конец, то запятая не ставится:

Сравни: If it snows, we go skiing at weekends.

We go skiing at weekends if it snows.