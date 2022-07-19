Wish structures

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Syntax
Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so
Grammar. Verbs. Tenses
Present Simple/Continuous Стативные глаголы с разными значениями Past Perfect Simple and Continuous Спряжение to be Времена группы настоящего (Present Tenses) Способы выражения будущего Past Simple/Present Perfect Прошедшие времена (Past Tenses) Present Perfect Порядок слов Будущие времена (Future Tenses) Past Simple used to / would Past Simple/Past Continuous
Форматные задания
Как не потерять балл за лексику Стратегии аудирования Эссе: стиль Письмо 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Словообразование существительных Эссе: аргументы Стратегии чтения 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Говорение 3 Словообразование глаголов Словообразование прилагательных Говорение 4 Эссе: структура Регистры английского языка
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Grammar. Parts of speech
Степени сравнения прилагательных both / either / neither Исчисляемые и неисчисляемые существительные Глаголы с зависимыми предлогами Порядок прилагательных Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие Числительные too / enough Артикли much/many/ a lot of - some/any a/an, some, any Прилагательные на ed/ing Местоимения (a) few / (a) little Общие правила использования артиклей Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Множественное число существительных
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Герундий и инфинитив 3rd conditional Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Смешанные условные предложения Структуры с wish Причастия (Participle 1 and Participle 2) Модальные глаголы Пассивный залог (Passive Voice) Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech)

Wish structures

I wish structures

Предложения с I wish являются условными, но стоят особняком от остальных трех типов условных предложений. По одной простой причине – их образование и употребление имеет собственные нюансы, которые нужно изучать дополнительно, а не в контексте условных предложений в целом. Как любое условное, это предложение является сложноподчиненным, в котором главное – I wish, а придаточное – все остальное в предложении. Они могут соединяться союзом that, но чаще всего он опускается. С главным предложением все понятно. А вот с придаточным предложением в английском языке порой возникают трудности не только в выборе временной формы для сказуемого, но и вообще в восприятии смысла предложения в целом.

Эти предложения нужны для выражения сожаления, разочарования, грусти, когда что-то столь желаемое не получается или не получилось ранее. Либо когда хотим показать, что что-то совсем не такое, как мы ожидали или как нам хотелось бы.

I can’t find him in the crowd! I wish I knew how he looks.

Теперь обращаем внимание на временную форму сказуемого в придаточном предложении сложноподчиненного предложения с I wish.

  1. Если речь идет о настоящем времени, то после wish употребляется глагол в Past Simple.

I wish I had a dog (but I don’t have a dog, so I feel sad)

  1. Если речь идет о прошлом, то после wish употребляется глагол в Past Perfect. Обычно это выражает сожаление о том, что произошло в прошлом. Т.е это фразы типа: «Лучше бы я тогда (в прошлом) поступил иначе!», «Ах, как бы я хотел, чтобы это произошло по-другому!»

I wish I hadn’t thrown my Hogwarts letter away!

  1. Конструкция wish … would используется, когда мы хотим, чтобы что-то изменилось, или когда хотим от кого-то, чтобы он что-то сделал, изменил свое поведение.

I wish you would stop reading Marvel comics, it’s a waste of time.