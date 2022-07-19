Dependent prepositions

В английском языке существует множество слов, используемых с определенными предлогами. Так как выбор предлога зависит от самого слова и его значения, такие предлоги называются зависимыми.
Слова с предлогом at:
good / excellent at (хорошо разбирающийся в чем-то)
bad / hopeless at (плохо разбирающийся в чем-то)
clever at (находчивый в какой-то области)
to aim at (нацеливаться на что-то)
to look at (смотреть на что-то)
to point at (указывать на что-то)
to shout at (кричать на кого-то)
Слова с предлогом for:
to ask for (просить о чем-то)
to blame sb for (обвинять кого-то в чем-то)
to care for (заботиться о чем-то)
to head for (следовать куда-то)
to search for (искать что-то)
demand for (требование чего-то)
need for (потребность в чем-то)
famous for (известный чем-то)
Слова, в которых ученики чаще всего совершают ошибки. Ошибки связаны с тем, что в русском языке у этих слов другие предлоги или их вообще нет.
to belong to (принадлежать кому-то)
to consist of (состоять из чего-то)
to decide on (принять решение о чем-то)
to prevent from (предотвратить что-то)
to smile at (улыбнуться кому-то)
to wait for (ждать чего-то)
married / engaged to (быть женатым / помолвленным с кем-то)
responsible for (быть ответственным за что-то)