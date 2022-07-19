Dependent prepositions

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Present Perfect Спряжение to be Past Perfect Simple and Continuous Времена группы настоящего (Present Tenses) Past Simple/Present Perfect Порядок слов used to / would Past Simple/Past Continuous Прошедшие времена (Past Tenses) Present Simple/Continuous Способы выражения будущего Будущие времена (Future Tenses) Past Simple Стативные глаголы с разными значениями
Форматные задания
Говорение 4 Эссе: структура Эссе: стиль Словообразование существительных Эссе: аргументы Стратегии чтения Как не потерять балл за лексику Говорение 3 Стратегии аудирования Словообразование глаголов 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Словообразование прилагательных Письмо Регистры английского языка
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5
Grammar. Parts of speech
Наречия с разными значениями Глаголы с зависимыми предлогами Общие правила использования артиклей Артикли Местоимения (a) few / (a) little Определенный артикль или его отсутствие Порядок прилагательных Числительные too / enough both / either / neither much/many/ a lot of - some/any Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Прилагательные на ed/ing Степени сравнения прилагательных Множественное число существительных Исчисляемые и неисчисляемые существительные a/an, some, any
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Перфектные модальные глаголы Причастия (Participle 1 and Participle 2) 3rd conditional Модальные глаголы Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Структуры с wish Союзы в условных предложениях Герундий и инфинитив Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения used to / be used to / get used to Косвенная речь (Reported Speech)
Syntax
Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form

Dependent prepositions

В английском языке существует множество слов, используемых с определенными предлогами. Так как выбор предлога зависит от самого слова и его значения, такие предлоги называются зависимыми.

Слова с предлогом at:

  • good / excellent at (хорошо разбирающийся в чем-то)

  • bad / hopeless at (плохо разбирающийся в чем-то)

  • clever at (находчивый в какой-то области)

  • to aim at (нацеливаться на что-то)

  • to look at (смотреть на что-то)

  • to point at (указывать на что-то)

  • to shout at (кричать на кого-то)

Слова с предлогом for:

  • to ask for (просить о чем-то)

  • to blame sb for (обвинять кого-то в чем-то)

  • to care for (заботиться о чем-то)

  • to head for (следовать куда-то)

  • to search for (искать что-то)

  • demand for (требование чего-то)

  • need for (потребность в чем-то)

  • famous for (известный чем-то)

Слова, в которых ученики чаще всего совершают ошибки. Ошибки связаны с тем, что в русском языке у этих слов другие предлоги или их вообще нет.

  • to belong to (принадлежать кому-то)

  • to consist of (состоять из чего-то)

  • to decide on (принять решение о чем-то)

  • to prevent from (предотвратить что-то)

  • to smile at (улыбнуться кому-то)

  • to wait for (ждать чего-то)

  • married / engaged to (быть женатым / помолвленным с кем-то)

  • responsible for (быть ответственным за что-то)