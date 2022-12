Articles

В английском языке существует три вида артиклей: неопределенный (a/an), определенный (the) и нулевой, т.е. отсутствие артикля (-).

Неопределенный артикль

Артикль a/an — чаще всего употребляется перед исчисляемым существительным в единственном числе, когда объект, о котором говорится, упоминается впервые.

Today I saw a man with the longest beard in the Universe

Частные случаи:

a/an = one

I would like a cake, please (= 1 cake)

Название профессий

He is a carpenter, not a prophet!

Определённый артикль

Артикль the ставится, когда данный объект уже упоминался в разговоре или повествовании, либо когда он является очевидным из контекста.

Is that the dress you bought yesterday?

Частные случаи:

Предлог of

He is the ruler of these lands, the King of North!

Единственный предмет в своём роде

The Earth is a beautiful place to live

Порядковое числительное

My birthday on the sixth of June, the same day as Pushkin’s

Нулевой артикль

Zero Article — это условное обозначение ситуаций, в которых употреблять артикль не требуется.

Общее правило

неисчиcляемые существительные и исчисляемые существительные во множественном числе.

Roses are red, violets are blue

Если есть притяжательное местоимение

My cat is more beautiful than yours