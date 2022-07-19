Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Grammar. Parts of speech
Степени сравнения прилагательных Множественное число существительных Исчисляемые и неисчисляемые существительные Местоимения (a) few / (a) little Порядок прилагательных Глаголы с зависимыми предлогами Прилагательные на ed/ing much/many/ a lot of - some/any Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие Числительные Артикли Общие правила использования артиклей both / either / neither a/an, some, any too / enough
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Модальные глаголы Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения used to / be used to / get used to Причастия (Participle 1 and Participle 2) Герундий и инфинитив 3rd conditional Структуры с wish Союзы в условных предложениях Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech)
Syntax
Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов
Grammar. Verbs. Tenses
Present Perfect Past Simple/Present Perfect Порядок слов Past Perfect Simple and Continuous Прошедшие времена (Past Tenses) Present Simple/Continuous used to / would Спряжение to be Будущие времена (Future Tenses) Времена группы настоящего (Present Tenses) Способы выражения будущего Past Simple Стативные глаголы с разными значениями Past Simple/Past Continuous
Форматные задания
Регистры английского языка Словообразование существительных Эссе: стиль Словообразование глаголов Эссе: аргументы Говорение 4 Эссе: структура Как не потерять балл за лексику 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Говорение 3 Словообразование прилагательных Стратегии чтения Письмо 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Стратегии аудирования
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3

Gradable and ungradable adjectives

В английском языке большинство прилагательных можно усилить или ослабить с помощью различных наречий, у таких прилагательных есть градация – они называются gradable. Некоторые прилагательные уже имеют значение качества в высшей степени – такие прилагательные называются ungradable.

Можно сказать «очень холодный», very cold, или «не очень горячий», not very hot. Можно использовать их в сравнительной степени – It’s colder here. Такие прилагательные называются gradable adjectives.

Прилагательные, обладающие абсолютными значениями, называются ungradable, они уже имеют высшую степень качества (кипящий, ледяной).

Для того, чтобы изменить степень gradable прилагательного, используются следующие наречия:

  • Very – очень

  • Really – действительно

  • Extremely – крайне

  • Highly – весьма

  • Slightly – слегка

  • Quite – вполне

Для работы с ungradable прилагательными используются другие наречия:

  • Absolutely – абсолютно

  • Completely – всецело

  • Totally – полностью

  • Nearly – почти

  • Almost – почти

  • Virtually – практически

В английском языке существуют фиксированные сочетания наречий и прилагательных, такие как:

  • Highly educated – отлично образованный

  • Completely lost – абсолютно потерявшийся

  • Seriously ill – серьезно болен

  • Completely open – абсолютно честный