Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Syntax
Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения
Grammar. Verbs. Tenses
Спряжение to be Времена группы настоящего (Present Tenses) Past Perfect Simple and Continuous Порядок слов Стативные глаголы с разными значениями Past Simple/Present Perfect Будущие времена (Future Tenses) Past Simple/Past Continuous Present Simple/Continuous Способы выражения будущего used to / would Прошедшие времена (Past Tenses) Present Perfect Past Simple
Форматные задания
Эссе: стиль Говорение 4 Как не потерять балл за лексику 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Словообразование существительных Говорение 3 Стратегии аудирования Письмо Эссе: структура 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Регистры английского языка Словообразование глаголов Словообразование прилагательных Эссе: аргументы Стратегии чтения
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Grammar. Parts of speech
Наречия с разными значениями Прилагательные на ed/ing too / enough Общие правила использования артиклей Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison a/an, some, any Числительные Артикли (a) few / (a) little Степени сравнения прилагательных both / either / neither Множественное число существительных Определенный артикль или его отсутствие Глаголы с зависимыми предлогами Местоимения much/many/ a lot of - some/any Порядок прилагательных Исчисляемые и неисчисляемые существительные
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Структуры с wish Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) Герундий и инфинитив 3rd conditional Модальные глаголы Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Причастия (Participle 1 and Participle 2) Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to

Both, either, neither

Все три слова используются для соединения двух понятий (предметов, людей, абстракций и т.д.) либо в положительном, либо в отрицательном контексте.

Both

= оба, обе

= и то, и другое

Используется перед существительными во множественном числе

Both my daughters love apricots.

Используется с прилагательными во множественном числе

Mary is both tall and slim.

НЕ используется в отрицаниях!

Когда both является подлежащим, глагол употребляется во множественном числе.

Both are awesome.

Either

= либо тот, либо другой

= любой из двух/ один из двух

Используется в отрицательных предложениях

I don’t like peaches either.

В утвердительных предложениях может употребляться с союзом or

Either you or your friend has to wash the floor.

Используется в вопросительных предложениях

Has anyone visited in either of these museums?

Когда местоимение either является подлежащим, то глагол сказуемое употребляется в единственном числе.

Either is suitable. - Любой подойдет.

Neither

= ни тот, ни другой

= никто из двух

Используется в отрицательных предложениях, НО после neither ставится глагол БЕЗ отрицания

Neither of us wanted to spend there all night.

В утвердительных предложениях употребляется с союзом nor

I need neither the red pen nor the blue one. (= I don’t need red and blue pens)

! Когда предметов больше, чем два, то вместо neither , используется местоимение none (of), которое также означает «ни один из двух, ни тот, ни другой».

None of the vases was worth buying. (=Ни одна из ваз не была достойна быть купленной. То есть ваз было больше, чем две)