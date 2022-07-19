Тема Participle I & II редко изучается в школе, но часто возникает на экзамене. Здесь вы сможете найти основные правила по работе с этой грамматической темой.
Participle — это Причастие в английском языке. Однако, английское «причастие» не равно причастию в русском. В АЯ Participle обладают свойствами глаголов и прилагательных, так что при переводе они могут оказаться либо причастиями, либо деепричастиями, либо даже прилагательными.
Participle I образовывается с помощью прибавления -ing к глаголу: V + ing. Participle II образовывается с помощью прибавления -ed к глаголу или использования третьей формы: V + ed / V3.
Запомнить просто: Participle I используется для образования Continuous: am/is/are doING, was/were doING и пр.; Participle II — для образования Perfect: have DONE, had DONE и пр.
Так как Participle обладает многими свойствами, Participle могут иметь различные функции. Главные функции отражены в этой таблице:
|Participle I
|Participle II
|1) В качестве определения Participle используется перед/после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:
|
Выражает активное значение:
I heard a sound of breaking glass — Я услышал звук разбивающегося стекла.
The exciting plot of the film was its key element — Волнующий сюжет фильма был его ключевым элементом.
Чаще всего переводим как действительное причастие.
|
Выражает страдательное значение:
The broken glass is all over the floor — Разбитое стекло было на всём полу.
He was too excited to speak properly — Он был слишком взволнованным, чтобы чётко говорить.
Чаще всего переводим как страдательное причастие.
|2) В качестве причастного оборота Participle используется после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:
|
Выражает активное значение:
The guy parking at the wrong side of the road should be punished — Парень, паркующий машину на неправильной стороне дороги, должен быть наказан.
Girl scouts selling cookies are so adorable — Девочки-скауты, продающие печенье, такие милые.
Чаще всего переводим как действительное причастие.
|
Выражает страдательное значение:
The car parked by the entrance doesn't belong to me — Машина, припаркованная у входа, не принадлежит мне.
I need to see the list of goods sold yesterday — Мне нужно посмотреть на лист товаров, проданных вчера.
Чаще всего переводим как страдательное причастие.
|3) В качестве обстоятельства Participle чаще всего ставится в начале предложения, перед подлежащим, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:
|
Выражает активное значение:
Judging by his behavior, I wouldn't give him an ‘A’ — Судя по его поведению, я бы не поставил ему оценку ‘A’.
He was running away, leaving footprints on the ground — Он убегал, оставляя следы на земле.
Чаще всего переводим как деепричастие.
|
Выражает страдательное значение:
Judged by others, he didn’t even care to apologize — Будучи осуждённым остальными, он даже не постарался извиниться.
Left in the yard, the books were damaged by the heavy rain — Оставленные во дворе, книги были испорчены ливнем.
Чаще всего переводим как деепричастие илистрадательное причастие.
Таким образом, важно запомнить, что Participle I выражает активное значение, а Participle II — страдательное (пассивное).
Participle в английском языке не всегда обособляются запятыми. Participle в качестве определений не обособляются; Participle в качестве обстоятельства выделяются запятыми.