Participle I & II

Тема Participle I & II редко изучается в школе, но часто возникает на экзамене. Здесь вы сможете найти основные правила по работе с этой грамматической темой.

1. Что такое Participle?

Participle — это Причастие в английском языке. Однако, английское «причастие» не равно причастию в русском. В АЯ Participle обладают свойствами глаголов и прилагательных, так что при переводе они могут оказаться либо причастиями, либо деепричастиями, либо даже прилагательными.

2. Как образовывать Participle?

Participle I образовывается с помощью прибавления -ing к глаголу: V + ing. Participle II образовывается с помощью прибавления -ed к глаголу или использования третьей формы: V + ed / V3.

Запомнить просто: Participle I используется для образования Continuous: am/is/are doING, was/were doING и пр.; Participle II — для образования Perfect: have DONE, had DONE и пр.

3. Как использовать Participle?

Так как Participle обладает многими свойствами, Participle могут иметь различные функции. Главные функции отражены в этой таблице:

Participle I Participle II 1) В качестве определения Participle используется перед/после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу: Выражает активное значение: I heard a sound of breaking glass — Я услышал звук разбивающегося стекла. The exciting plot of the film was its key element — Волнующий сюжет фильма был его ключевым элементом. Чаще всего переводим как действительное причастие. Выражает страдательное значение: The broken glass is all over the floor — Разбитое стекло было на всём полу. He was too excited to speak properly — Он был слишком взволнованным, чтобы чётко говорить. Чаще всего переводим как страдательное причастие. 2) В качестве причастного оборота Participle используется после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу: Выражает активное значение: The guy parking at the wrong side of the road should be punished — Парень, паркующий машину на неправильной стороне дороги, должен быть наказан. Girl scouts selling cookies are so adorable — Девочки-скауты, продающие печенье, такие милые. Чаще всего переводим как действительное причастие. Выражает страдательное значение: The car parked by the entrance doesn't belong to me — Машина, припаркованная у входа, не принадлежит мне. I need to see the list of goods sold yesterday — Мне нужно посмотреть на лист товаров, проданных вчера. Чаще всего переводим как страдательное причастие. 3) В качестве обстоятельства Participle чаще всего ставится в начале предложения, перед подлежащим, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу: Выражает активное значение: Judging by his behavior, I wouldn't give him an ‘A’ — Судя по его поведению, я бы не поставил ему оценку ‘A’. He was running away, leaving footprints on the ground — Он убегал, оставляя следы на земле. Чаще всего переводим как деепричастие. Выражает страдательное значение: Judged by others, he didn’t even care to apologize — Будучи осуждённым остальными, он даже не постарался извиниться. Left in the yard, the books were damaged by the heavy rain — Оставленные во дворе, книги были испорчены ливнем. Чаще всего переводим как деепричастие илистрадательное причастие.

Таким образом, важно запомнить, что Participle I выражает активное значение, а Participle II — страдательное (пассивное).

4. Пунктуация с Participle.

Participle в английском языке не всегда обособляются запятыми. Participle в качестве определений не обособляются; Participle в качестве обстоятельства выделяются запятыми.