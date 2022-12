Participle I & II

Выражает активное значение: I heard a sound of breaking glass — Я услышал звук разбивающегося стекла. The exciting plot of the film was its key element — Волнующий сюжет фильма был его ключевым элементом. Чаще всего переводим как действительное причастие.

Выражает страдательное значение: The broken glass is all over the floor — Разбитое стекло было на всём полу. He was too excited to speak properly — Он был слишком взволнованным, чтобы чётко говорить. Чаще всего переводим как страдательное причастие.