Participle I & II

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Present Perfect Past Simple/Present Perfect Стативные глаголы с разными значениями Present Simple/Continuous Спряжение to be Способы выражения будущего Past Perfect Simple and Continuous used to / would Будущие времена (Future Tenses) Времена группы настоящего (Present Tenses) Порядок слов Past Simple Прошедшие времена (Past Tenses) Past Simple/Past Continuous
Форматные задания
Говорение 3 Эссе: стиль Стратегии аудирования Регистры английского языка Как не потерять балл за лексику 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Стратегии чтения Письмо 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Словообразование глаголов Словообразование прилагательных Словообразование существительных Эссе: аргументы Говорение 4 Эссе: структура
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Grammar. Parts of speech
much/many/ a lot of - some/any Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Глаголы с зависимыми предлогами Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие Прилагательные на ed/ing both / either / neither Множественное число существительных a/an, some, any Порядок прилагательных Числительные too / enough Артикли (a) few / (a) little Общие правила использования артиклей Степени сравнения прилагательных Исчисляемые и неисчисляемые существительные Местоимения
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Причастия (Participle 1 and Participle 2) 3rd conditional Структуры с wish Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Перфектные модальные глаголы Смешанные условные предложения Косвенная речь (Reported Speech) Герундий и инфинитив Модальные глаголы Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Пассивный залог (Passive Voice)
Syntax
Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so

Participle I & II

Тема Participle I & II редко изучается в школе, но часто возникает на экзамене. Здесь вы сможете найти основные правила по работе с этой грамматической темой.

1. Что такое Participle?

Participle — это Причастие в английском языке. Однако, английское «причастие» не равно причастию в русском. В АЯ Participle обладают свойствами глаголов и прилагательных, так что при переводе они могут оказаться либо причастиями, либо деепричастиями, либо даже прилагательными.

2. Как образовывать Participle?

Participle I образовывается с помощью прибавления -ing к глаголу: V + ing. Participle II образовывается с помощью прибавления -ed к глаголу или использования третьей формы: V + ed / V3.

Запомнить просто: Participle I используется для образования Continuous: am/is/are doING, was/were doING и пр.; Participle II — для образования Perfect: have DONE, had DONE и пр.

3. Как использовать Participle?

Так как Participle обладает многими свойствами, Participle могут иметь различные функции. Главные функции отражены в этой таблице:

Participle I Participle II
1) В качестве определения Participle используется перед/после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:

Выражает активное значение:

I heard a sound of breaking glass — Я услышал звук разбивающегося стекла.

The exciting plot of the film was its key element — Волнующий сюжет фильма был его ключевым элементом.

Чаще всего переводим как действительное причастие.

Выражает страдательное значение:

The broken glass is all over the floor — Разбитое стекло было на всём полу.

He was too excited to speak properly — Он был слишком взволнованным, чтобы чётко говорить.

Чаще всего переводим как страдательное причастие.
2) В качестве причастного оборота Participle используется после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:

Выражает активное значение:

The guy parking at the wrong side of the road should be punished — Парень, паркующий машину на неправильной стороне дороги, должен быть наказан.

Girl scouts selling cookies are so adorable — Девочки-скауты, продающие печенье, такие милые.

Чаще всего переводим как действительное причастие.

Выражает страдательное значение:

The car parked by the entrance doesn't belong to me — Машина, припаркованная у входа, не принадлежит мне.

I need to see the list of goods sold yesterday — Мне нужно посмотреть на лист товаров, проданных вчера.

Чаще всего переводим как страдательное причастие.
3) В качестве обстоятельства Participle чаще всего ставится в начале предложения, перед подлежащим, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:

Выражает активное значение:

Judging by his behavior, I wouldn't give him an ‘A’ — Судя по его поведению, я бы не поставил ему оценку ‘A’.

He was running away, leaving footprints on the ground — Он убегал, оставляя следы на земле.

Чаще всего переводим как деепричастие.

Выражает страдательное значение:

Judged by others, he didn’t even care to apologize — Будучи осуждённым остальными, он даже не постарался извиниться.

Left in the yard, the books were damaged by the heavy rain — Оставленные во дворе, книги были испорчены ливнем.

Чаще всего переводим как деепричастие илистрадательное причастие.

Таким образом, важно запомнить, что Participle I выражает активное значение, а Participle II — страдательное (пассивное).

4. Пунктуация с Participle.

Participle в английском языке не всегда обособляются запятыми. Participle в качестве определений не обособляются; Participle в качестве обстоятельства выделяются запятыми.