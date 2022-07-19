Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Порядок слов Past Perfect Simple and Continuous Прошедшие времена (Past Tenses) Способы выражения будущего Past Simple Стативные глаголы с разными значениями used to / would Past Simple/Present Perfect Времена группы настоящего (Present Tenses) Past Simple/Past Continuous Present Simple/Continuous Спряжение to be Будущие времена (Future Tenses) Present Perfect
Форматные задания
Регистры английского языка Словообразование глаголов Эссе: аргументы Стратегии чтения 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Словообразование существительных Говорение 4 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Эссе: стиль Словообразование прилагательных Письмо Говорение 3 Стратегии аудирования Эссе: структура Как не потерять балл за лексику
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Grammar. Parts of speech
Общие правила использования артиклей Определенный артикль или его отсутствие Артикли (a) few / (a) little both / either / neither Исчисляемые и неисчисляемые существительные Порядок прилагательных Прилагательные на ed/ing Числительные too / enough Местоимения Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Наречия с разными значениями Глаголы с зависимыми предлогами Степени сравнения прилагательных much/many/ a lot of - some/any Множественное число существительных a/an, some, any
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Модальные глаголы Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Zero and 1st conditional Структуры с wish Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2) Герундий и инфинитив 3rd conditional Conditional 1 and 2
Syntax
Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so

Passive voice

В английском языке существует несколько залогов. В изъявительном наклонении их два – активный и пассивный.

Активный залог – это всем нам знакомые времена, т.е. предложения, в которых подлежащее совершает действие

I wrote the essay

Пассивный же залог – это такое предложение, в котором подлежащим становится объект, над которым совершается действие

The essay was written (by me)

Можно сказать, что активный и пассивный залог – это действительный и страдательный залог в русском языке.

Образование формы:

Нам нужен глагол to be в соответствующей видовременной форме, а также V3 (третья форма глагола)

To be + V3

Passive Voice Present Past Future
Simple am/are/is done was/were done will be done
Continuous am/are/is being done was/were being done
Perfect has/have been done had been done will have been done
Perfect Continuous

Отрицательная и вопросительная формы образуются по тем же правилам, что и формы действительного залога:

Для отрицания используем частицу not после вспомогательного глагола

This work was not finished!

Для вопроса – меняем порядок слов

Was this report done on time?

Предлоги в пассивном залоге

Если в страдательной конструкции указывается исполнитель действия, выраженный одушевлённым существительным или местоимением, ему предшествует предлог by:

The Lord of the Rings was directed by Peter Jackson

Если в конструкции указывается объект или материал, при помощи которого совершено действие, употребляется предлог with:

The window was broken with a stone