Conditional 1 and 2

Что такое Conditionals? Это условные предложения, т.е. предложения, в которых мы ставим некоторое условие и говорим, что произойдёт/произошло бы из-за этого условия. К примеру, такое условие: «если хочешь идти» и следствие, соответствующие ему: «иди».

Замечаем, что в каждом предложении появляется союз «если», а также как-то может меняться глагол. В английском языке «схема» образования conditionals более однозначна: для того, чтобы в них легче ориентироваться, условные предложения разделены на 4 типа: от 0 до 3.

Нулевой тип Conditional — Conditional 0

Этот тип conditional используется для описания универсальных фактов (научных фактов, известных правил и пр.). По сути, здесь никакого условия нет: несмотря ни на что событие произойдёт. Отсюда и название этого типа — нулевой, т.е. без условия. Взглянем на примеры:

If you warm water up to 100°C, it boils — Если нагреть воду до 100 градусов Цельсия, она вскипит. Нужны ли нам условия для того, чтобы это событие произошло? Не нужны: вода обязательно вскипит при 100 градусах.

If it’s dark in a room, it’s hard to see anything — Если в комнате темно, то сложно что-либо видеть. Нужны ли нам условия для того, чтобы это событие произошло? Нет: в тёмной комнате будет сложно видеть предметы.

Образуется нулевой тип по следующей схеме: If VERB, VERB или VERB if VERB. Мы имеем здесь 2 части предложения: предложение с условием (начинается со слова if) и следствие (стоит после запятой в первом случае и перед if во втором).

Первый тип Conditional — Conditional 1

Этот тип conditional используется для описания возможных ситуаций в будущем. В этом случае условие появляется, и только если оно сбудется, что-то произойдёт. Посмотрим на примеры:

If it rains, I will stay at home — Если будет дождь, я останусь дома. Какое здесь условие? «If it rains», а следствие из него — «I will stay at home».

She will help me if she has time — Она поможет мне, если у неё будет время. Условие: «if she has time», и именно при этом условии она поможет автору.

Образуется первый тип по следующей схеме: If VERB, will + VERB или will + VERB if VERB. Условие стоит после союза if и не имеет вспомогательного глагола will. Следствие из этого условия стоит в другой части предложения и обязательно имеет вспомогательный глагол will.

Второй тип Conditional — Conditional 2

Этот тип conditional используется для описания нереальных ситуаций в настоящем (unreal present). Такие ситуации могут произойти с очень маленькой вероятностью, так что зачастую Conditional 2 описывает желания, мечты, а также советы.

I would do anything if he asked me — Я бы сделал(а) всё, если бы он меня попросил. В настоящем моменте никто никого ни о чём не просил, поэтому автор говорит о нереальной ситуации в настоящем.

If I were a boy, I would understand you — Если бы я была мальчиком, я бы поняла тебя. В настоящем моменте эта девушка не является мужчиной, так что она описывает свои желания/мечты.

If I were you, I would buy a boat — Если бы я был(а) тобой, я бы купил(а) лодку (более привычный перевод: на твоём месте…). Автор даёт совет человеку, ставя себя на его/её место. Нереальность настоящего заключается в том, что автор не является человеком, с которым он/она разговаривает, и ни за что не может быть ним/нею.

Образуется второй тип по схеме: If V2/V-ed, would + VERB или would + VERB if V2/V-ed. Условие идёт строго после союза if и выражается глаголом во второй форме или с окончанием -ed. Следствие описывается в другой части предложения и выражается глаголом со вспомогательным глаголом would перед ним.

Третий тип Conditional — Conditional 3

Этот тип conditional используется для описания нереальных ситуаций в прошлом (unreal past). Такие ситуации никогда не происходили, но мы можем о них помечтать именно с помощью этого типа conditional. Посмотрим на примеры:

If I hadn’t gone to prison, I would have never changed — Если бы я никогда не попадал(а) в тюрьму, то я бы никогда не поменялся/поменялась. Из предложения мы понимаем, что человек был в тюрьме, а также изменился там. Автор рассуждает о том, что это не произошло бы при условии, если он/она не попал(а) бы в тюрьму.

I would have been less rude if he had been less rude — Я был(а) бы менее грубым/грубой, если бы он был менее грубым. Понимаем, что оба человека были грубыми, автор говорит о том, что такое бы не произошло, если бы он проявил больше уважения.

Образуется третий тип по схеме: If had + V3/V-ed, would + have + V3/V-ed или would + have + V3/V-ed if had + V3/V-ed. Условие идёт после союза if и выражается с помощью Past Perfect: вспомогательный глагол had + глагол с третьей форме или с окончанием -ed. Следствие стоит в другой части предложения и выражается вспомогательным глаголом would + have + глагол в третьем форме или с окончанием -ed.

NB! И условие, и следствие в третьем типе Conditional относятся к прошедшему времени. Если поставить условие или следствие в настоящее, а другую часть оставить в прошедшем, то это уже не будет Conditional 3.

Вдобавок ко всем типам условных предложений ещё стоит отметить особенности союза if. Если часть предложения с if стоит перед другой частью (перед следствием), то эти две части ограничиваются запятой. Если же часть с if стоит после следствия, то запятой ограничивать их не нужно.

Кроме того, отметим 2 союза, которыми можно заменить if: whether и unless.