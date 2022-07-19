Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Форматные задания
Эссе: аргументы Стратегии чтения Письмо Говорение 3 Стратегии аудирования Словообразование прилагательных Говорение 4 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Регистры английского языка Словообразование глаголов Эссе: структура Эссе: стиль Как не потерять балл за лексику Словообразование существительных
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5
Grammar. Parts of speech
a/an, some, any Артикли Местоимения Множественное число существительных Наречия с разными значениями Глаголы с зависимыми предлогами Прилагательные на ed/ing Числительные too / enough (a) few / (a) little much/many/ a lot of - some/any Порядок прилагательных Определенный артикль или его отсутствие Степени сравнения прилагательных Общие правила использования артиклей both / either / neither Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Исчисляемые и неисчисляемые существительные
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2) Герундий и инфинитив Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Zero and 1st conditional Структуры с wish Перфектные модальные глаголы 3rd conditional Модальные глаголы Conditional 1 and 2
Syntax
Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики
Grammar. Verbs. Tenses
Спряжение to be Past Simple/Past Continuous Времена группы настоящего (Present Tenses) Порядок слов Будущие времена (Future Tenses) Past Perfect Simple and Continuous used to / would Present Perfect Способы выражения будущего Past Simple/Present Perfect Past Simple Present Simple/Continuous Стативные глаголы с разными значениями Прошедшие времена (Past Tenses)

Used to, be used to, get used to

Все три конструкции используются для разговора о привычках. В чем же отличие?

Used to

Используется только для прошедшего времени, тех повторяющихся действий в прошлом, которые сейчас больше не происходят.

I used to believe in the Santa Clause. – Раньше я верил в Деда Мороза (сейчас больше не верю).

В отрицательных и вопросительных предложениях используется вспомогательный глагол did.

  1. Утвердительные предложения: used to + inf

Liza used to drink much coffee. – Раньше Лиза пила много кофе.

  1. Отрицательные предложения: did not + use to + inf

I did not use to smoke. – Раньше я не курил.

  1. Вопросительные предложения: did + S + use to + inf

Where did Tom use to go hunting? – Куда Том ходил на охоту?

В более формальных ситуациях отрицание можно образовывать без вспомогательного глагола did.

Our company used not to carry out conferences abroad.

Наша компания раньше не проводила конференции заграницей.

Конструкцию used to можно заменить временем Past Simple. НО! Used to нельзя использовать для одноразовых действий.

She used to work a lot before she got married. = She worked a lot before she got married.

Она много работала (не один раз) до того, как вышла замуж.

Be used to

Используется для описания уже сформировавшейся привычки.

They are used to getting up early. – Они уже привыкли вставать рано.

После конструкции be used to используется существительное или глагол с окончанием -ing.

  1. Утвердительные предложения: am/is/ are + be used to + Ving

Matt is used to sleeping with the lights off. – Мэт привык спать с выключенным светом.

  1. Отрицательные предложения: am/is/ are + be used to + Ving

He isn’t used to drinking coffee with milk.. – Он не привык пить кофе с молоком.

  1. Вопросительные предложения: Am/Is/Are + S + be used to + Ving

Are you used to doing morning exercises every day? – Ты привык делать зарядку каждый день?

Get used to

Используется для описания привычки, которая только формируется (процесс формирования привычки/ привыкания к чему-либо).

I am getting used to my new car. – Я еще привыкаю к своей новой машине.

После конструкции get used to используется существительное, местоимение или глагол с окончанием -ing.

I find it difficult to get used to wearing this ugly uniform. – Мне трудно привыкнуть к этой ужасной форме.

Get used to – это некий этап на пути к be used to.

I found Georgian cuisine very strange at first, but I was getting used to it and now I’m used to it.

Сначала я считал грузинскую кухню странной, потом я постепенно привыкал к ней, а сейчас я уже привык к ней.