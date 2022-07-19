Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Grammar. Parts of speech
too / enough Местоимения Общие правила использования артиклей both / either / neither Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Исчисляемые и неисчисляемые существительные Числительные Артикли much/many/ a lot of - some/any a/an, some, any Порядок прилагательных Глаголы с зависимыми предлогами Степени сравнения прилагательных Множественное число существительных Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие Прилагательные на ed/ing (a) few / (a) little
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Zero and 1st conditional 3rd conditional Модальные глаголы Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Структуры с wish Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Перфектные модальные глаголы Герундий и инфинитив Conditional 1 and 2 Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2)
Syntax
Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения
Grammar. Verbs. Tenses
Present Perfect Past Perfect Simple and Continuous Past Simple/Past Continuous Спряжение to be Времена группы настоящего (Present Tenses) Способы выражения будущего Past Simple/Present Perfect Будущие времена (Future Tenses) Past Simple Present Simple/Continuous Порядок слов Стативные глаголы с разными значениями used to / would Прошедшие времена (Past Tenses)
Форматные задания
32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Стратегии аудирования Говорение 4 Как не потерять балл за лексику 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Стратегии чтения Письмо Словообразование прилагательных Словообразование существительных Эссе: структура Словообразование глаголов Эссе: аргументы Говорение 3 Регистры английского языка Эссе: стиль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2

used to / would

Used to/would для выражения прошлого

В английском языке для выражения повторяющихся действий в прошлом могут использоваться:

Used to V1

действия, которые продолжались в течение некоторого времени в прошлом (не для единичных событий) и больше не происходят в настоящем.

Одно из значений конструкции ‘used to’ — иметь привычку.

I used to hate Harry Potter, but now I am a potterhead! – Я раньше ненавидела Гарри Поттера, а теперь – я суперфанат

Would V1

используется для повторяющихся действий в прошлом, которые происходили снова и снова. А также в воспоминаниях с оттенком ностальгии по прошлому, которое так хотелось бы вернуть. Вот это «бывало» как раз и придает тот самый оттенок.

In my childhood when the weather was rainy I would make some hot tea and read Hunger Games over and over. Good old days… - В детстве, если погода была дождливая, я, бывало, делала себе чайку и садилась перечитывать Голодные игры. Эх, хорошее было время!

Would не может использоваться для описания состояний, отдельных фактов или общих положений в прошлом, а только может употребляться для повторяющихся действий в прошлом.

Например:

I would play the piano. – НЕЛЬЗЯ

I used to play the piano. – это ок.

Я раньше играл на пианино.