Past Perfect Simple and Continuous

Важно показать длительность процесса при совершении какого-либо действия.

My father had been cooking breakfast when I woke up.

Постоянное продолжающееся действие в прошлом.

Mark had been living in Japan all his life.

Действие продолжалось в прошлом и результат тоже виден в прошлом.

I got a salary. I had been selling books for the whole month.