Настоящее завершенное время (Present Perfect) —это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:
Прошлый опыт, при этом важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris (отсутствие опыта). I’ve eaten snakes twice in my life (наличие опыта).
Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (Майк когда-то ушёл, так что сейчас его нет).
Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed (just – только что).
Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished (already – уже).
Present Perfect образуется с помощью вспомогательного глагола have/has и глагола в третьей форме (V3) или с окончанием -ed. Для примера возьмем глагол to cook:
|Утвердительные предложения
|I have cooked
|We have cooked
|You have cooked
|They have cooked
|He/She/It has cooked
|Отрицательные предложения
|I have not (haven’t) cooked
|We have not (haven’t) cooked
|You have not (haven’t) cooked
|They have not (haven’t) cooked
|He/She/It has not (hasn’t) cooked
|Вопросительные предложения
|Have I cooked?
|Have we cooked?
|Have you cooked?
|Have they cooked?
|Has he/she/it cooked?