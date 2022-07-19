Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Способы выражения будущего used to / would Present Perfect Спряжение to be Стативные глаголы с разными значениями Past Simple/Past Continuous Порядок слов Будущие времена (Future Tenses) Past Simple Past Perfect Simple and Continuous Прошедшие времена (Past Tenses) Времена группы настоящего (Present Tenses) Past Simple/Present Perfect Present Simple/Continuous
Форматные задания
Говорение 3 Эссе: стиль Словообразование прилагательных Стратегии чтения 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Эссе: структура Стратегии аудирования Регистры английского языка Эссе: аргументы Словообразование глаголов Письмо Говорение 4 Как не потерять балл за лексику 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Словообразование существительных
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Grammar. Parts of speech
Степени сравнения прилагательных much/many/ a lot of - some/any Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Прилагательные на ed/ing Порядок прилагательных (a) few / (a) little Общие правила использования артиклей Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие a/an, some, any too / enough Множественное число существительных Глаголы с зависимыми предлогами Числительные both / either / neither Исчисляемые и неисчисляемые существительные Артикли Местоимения
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Conditional 1 and 2 Структуры с wish Перфектные модальные глаголы Причастия (Participle 1 and Participle 2) Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Герундий и инфинитив 3rd conditional Модальные глаголы Zero and 1st conditional Косвенная речь (Reported Speech)
Syntax
Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов

Present Perfect

Настоящее завершенное время (Present Perfect) —это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

  • Прошлый опыт, при этом важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris (отсутствие опыта). I’ve eaten snakes twice in my life (наличие опыта).

  • Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (Майк когда-то ушёл, так что сейчас его нет).

  • Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed (just – только что).

  • Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished (already – уже).

Present Perfect образуется с помощью вспомогательного глагола have/has и глагола в третьей форме (V3) или с окончанием -ed. Для примера возьмем глагол to cook:

Утвердительные предложения
I have cooked We have cooked
You have cooked They have cooked
He/She/It has cooked
Отрицательные предложения
I have not (haven’t) cooked We have not (haven’t) cooked
You have not (haven’t) cooked They have not (haven’t) cooked
He/She/It has not (hasn’t) cooked
Вопросительные предложения
Have I cooked? Have we cooked?
Have you cooked? Have they cooked?
Has he/she/it cooked?