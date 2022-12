Настоящее завершенное время (Present Perfect) —это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

Прошлый опыт, при этом важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris (отсутствие опыта). I’ve eaten snakes twice in my life (наличие опыта).

Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (Майк когда-то ушёл, так что сейчас его нет).

Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed (just – только что).