Stative verbs with changing meaning

Stative verbs - стативные глаголы. Это глаголы чувств и состояний, которые не употребляются в Present Continuous. Однако, некоторые стативные глаголы могут употребляться в длительном времени, меняя свое значение.

Think

Если этот глагол стоит в простом времени, то он означает «думать, полагать». Если поставить его в форму длительного времени, то он приобретет процессуальность и будет означать «обдумывать».

THINK Simple Tense Continuous Tense «думать, полагать» I think it’s cold outside «обдумывать» I’m thinking about putting on a scarf

Feel

Основное значение - «чувствовать», но если поставить его в Continuous, то он приобретет значение «ощупывать, передвигаться на ощупь».

FEEL Simple Tense Continuous Tense «чувствовать» I feel sick today «ощупывать, двигаться на ощупь» She’s feeling her way through the room

Taste, Smell

В простом времени эти глаголы означают «ощущаться на вкус» и «ощущаться на запах». В длительном времени эти глаголы переходят в активную форму и обозначают само действие «пробования на вкус» и «нюхания».

TASTE, SMELL Simple Tense Continuous Tense taste - «ощущаться на вкус» smell – «ощущаться на запах» The dish tastes great and smells perfect taste - «пробовать на вкус» smell – «нюхать» I am smelling this piece of meat to make sure it's not gone

See

В простом времени имеет значение “видеть”. При постановке в длительное станет означать “встречаться”.

SEE Simple Tense Continuous Tense “видеть” I see a cat it the dark room "встречаться” I’m seeing my brother today

Look

Основное значение - «выглядеть». В длительном времени глагол означает «рассматривать».

LOOK Simple Tense Continuous Tense «выглядеть» She looks nice «рассматривать» He’s looking at her with suspicion

Have

В простом времени глагол используется в значении «обладать», в длительном - приобретает значение «переживать», то есть испытывать какое-то состояние на себе. Это все возможные устойчивые выражения с have, например have a shower или have problems.