Stative verbs with changing meaning

Stative verbs - стативные глаголы. Это глаголы чувств и состояний, которые не употребляются в Present Continuous. Однако, некоторые стативные глаголы могут употребляться в длительном времени, меняя свое значение.
Think
Если этот глагол стоит в простом времени, то он означает «думать, полагать». Если поставить его в форму длительного времени, то он приобретет процессуальность и будет означать «обдумывать».
|THINK
|Simple Tense
|Continuous Tense
|
«думать, полагать»
I think it’s cold outside
|
«обдумывать»
I’m thinking about putting on a scarf
Feel
Основное значение - «чувствовать», но если поставить его в Continuous, то он приобретет значение «ощупывать, передвигаться на ощупь».
|FEEL
|Simple Tense
|Continuous Tense
|
«чувствовать»
I feel sick today
|
«ощупывать, двигаться на ощупь»
She’s feeling her way through the room
Taste, Smell
В простом времени эти глаголы означают «ощущаться на вкус» и «ощущаться на запах». В длительном времени эти глаголы переходят в активную форму и обозначают само действие «пробования на вкус» и «нюхания».
|TASTE, SMELL
|Simple Tense
|Continuous Tense
|
taste - «ощущаться на вкус»
smell – «ощущаться на запах»
The dish tastes great and smells perfect
|
taste - «пробовать на вкус»
smell – «нюхать»
I am smelling this piece of meat to make sure it's not gone
See
В простом времени имеет значение “видеть”. При постановке в длительное станет означать “встречаться”.
|SEE
|Simple Tense
|Continuous Tense
|
“видеть”
I see a cat it the dark room
|
"встречаться”
I’m seeing my brother today
Look
Основное значение - «выглядеть». В длительном времени глагол означает «рассматривать».
|LOOK
|Simple Tense
|Continuous Tense
|
«выглядеть»
She looks nice
|
«рассматривать»
He’s looking at her with suspicion
Have
В простом времени глагол используется в значении «обладать», в длительном - приобретает значение «переживать», то есть испытывать какое-то состояние на себе. Это все возможные устойчивые выражения с have, например have a shower или have problems.
|HAVE
|Simple Tense
|Continuous Tense
|
«обладать»
I have a cat
|
«переживать, испытывать на себе»
I’m having a shower