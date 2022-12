Past Simple and Past Continuous

Past Simple

Прошедшее простое время (Past Simple) — это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

Единичное действие в прошлом — Severus Snape died in 1998 Повторяющееся действие в прошлом — Ronald phoned his family every day when he was in Egypt Последовательность действий в прошлом — I woke up, brushed my teeth and went to the Moon

Образование формы:

+ Т.н вторая форма глагола (V2),

Появляется вспомогательный глагол did

? Начинаем вопрос со вспомогательного глагола did + субъект действия + V1

Для примера возьмем глагол to cook

Положительное предложение I cooked We cooked You cooked They cooked He/she/it cooked Отрицательные предложения I did not (didn’t) cook We did not (didn’t) cook You did not (didn’t) cook They did not (didn’t) cook He/she/it did not (didn’t) cook Вопросительные предложения Did I cook? Did we cook? Did you cook? Did they cook? Did he/she/it cook?

Внимание! В вопросах и отрицаниях вспомогательный глагол did перетягивает на себя 2 форму глагола (he playED, но did he PLAY?)

Past Continuous

Настоящее продолженное время - это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

Ситуация, которая продолжалась определенный период в прошлом — I was sleeping at 5 o’clock Временные действия в прошлом — We were living in New York at that time (we don’t live there any more) Ситуации, которые происходили одновременно — I was doing my homework while my sister was playing the piano Фоновое действие или описание — It was a nice day: the sun was shining, the birds were singing

Образование формы:

+ личная форма глагола to be в прошедшем времени (was were) и глагол с окончанием -ing

- прибавляем частицу not к глаголу to be (was not, were not) и глагол с окончанием -ing

? начинаем вопрос со вспомогательного глагола to be в личной форме и глагол с окончанием -ing

Для примера возьмём всё тот же глагол to cook

Положительное предложение I was cooking We were cooking You were cooking They were cooking He/she/it was cooking Отрицательные предложения I was not cooking We were not cooking You were not cooking They were not cooking He/she/it was not cooking Вопросительные предложения Was I cooking? Were we cooking? Were you cooking? Were they cooking? Was he/she/it cooking?

NB

существует группа глаголов, которая не употребляется в Continuous — это так называемые стативные глаголы.

Вот самые распространенные из них:

глаголы чувств: love, like, hate, prefer, want глаголы ментальной деятельности: understand, decide, believe, know глаголы восприятия: see, hear, feel, taste, smell глагол to have в значении обладания (если глагол to have является частью устойчивого выражения, он может употребляться в Past Continuous: he was having dinner, she was having fun, ect.)

Мы используем Past Simple и Continuous, чтобы показать как одно действие в прошлом (Past Simple) прерывает другое действие (Past Continuous) — I was reading a book when suddenly my phone rang.