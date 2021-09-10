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Онлайн-курсы по математике
для 5-7 классов

Поможем освоить школьную программу и улучшить оценки

Узнайте больше на консультации

Чему ребёнок научится на курсе

    Понимать математику, решать задачи по алгоритмам, легко осваивать программу следующих классов и экзаменов
    Самостоятельно и вовремя выполнять домашние задания, быстрее готовиться к контрольным и не бояться отвечать у доски
    Структурировать и упорядочивать знания, системно мыслить, считать в уме и решать логические задачи
    Не бояться математики, понимать задачи и решать их по шагам, легко запоминать формулы и применять их на практике

Учитесь с нами в удобном формате

Курс "Максимум", годовой

  • Мини-группа онлайн до 15 человек
  • 66 уроков, 1 урок в неделю по 2 часа 30 мин
  • Двусторонняя видеосвязь на уроках с эффектом присутствия
  • 1 пробный ОГЭ с разбором
  • Личные беседы с преподавателем
  • Проверка домашних заданий
  • Индивидуальный разбор ошибок
  • Индивидуальный план подготовки
6 500 руб/мес
8 платежей
52 000 руб. за курс
или 45 000 руб/курс
при оплате сразу

Программа курса

  • Натуральные числа. Степень числа. Простые и составные числа
  • Делители и кратные. Деление с остатком
  • Действия с десятичными дробями
  • Проценты
  • Комбинаторные и текстовые задачи
  • Работа с таблицами и диаграммами
  • Основы геометрии. Окружность и круг. Углы. Многоугольники
  • Площадь прямоугольника
  • Геометрические тела
  • Параллелепипед

Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

О чем важно знать родителям

  1. Почему ребёнку не хватает школьных уроков по математике?

    Школьная программа по математике усложняется каждый год. С 5 класса школьники знакомятся с научной математикой: учатся работать с натуральными числами, процентами и математической моделью. В 7 классе математика делиться на алгебру и геометрию. Ученики доказывают теоремы, знакомятся с фигурами и развивают пространственное мышление.
    Математика — системная наука: каждая тема базируется на предыдущей. Поэтому нужно вовремя закрывать пробелы и не стесняться задавать вопросы преподавателю.

  2. Что выбрать: репетитора или курсы?

    Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.
    Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.
    Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.
    Узнайте больше о преимуществах курсов MAXIMUM перед репетиторами на индивидуальной консультации

  3. В каком формате проходят занятия?

    Курс закрывет пробелы младших классов, помогает освоить школьную программу и заложить базу для более сложных тем 8–9 классов.
    На уроках разбираем традиционные и нестандартные методы решения заданий школьной программы и формата ОГЭ. Чтобы ученики до конца разобрались в теме, на курсе предусмотрены закрепляющие упражнения, домашние работы и индивидуальный разбор ошибок.
    Обучение построено от простого к сложному, поэтому ученики понимают самые сложные темы. Решение каждой задачи разбивается на отдельные навыки, которые отрабатываются на уроке. Это помогает школьникам развить системное мышление и решать любые задачи по алгоритмам.

  4. Как проходят занятия?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материал.
    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание учеников
    ● После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах.

Как проходит онлайн-обучение?

    Всё для учёбы — в онлайн-модуле
    В онлайн-модуле есть всё, что нужно для учёбы: расписание уроков, теория, домашние задания, статистика прогресса и чат с преподавателем
    Уроки в реальном времени
    Занятия проходят в режиме реального времени — как в классе. Преподаватель видит каждого ученика и контролирует внимание группы. В любой момент можно задать вопрос в чате или обсудить тему голосом
    Обратная связь
    Преподаватель отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и индивидуально разбирает ошибки. На курсе есть личные встречи, где преподаватель обсуждает прогресс в обучении, успеваемость и мотивацию подростка.
    Аналитика прогресса
    Ученики делают домашние задания и пишут контрольные по каждой теме. В онлайн-модуле можно следить за прогрессом школьника: посещаемостью, рейтингом в баллах, домашними заданиями.

Государственная лицензия
  • Заключаем договор и несем юридическую ответственность за результат в обучении.
  • У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому вы можете вернуть до 13% от курса в виде налогового вычета

FAQ

  1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?

    ● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.
    ● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков.
    ● Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса.

  2. Кому подойдет курс?

    ● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу.

  3. Как проходит обучение?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике.
    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика
    ● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах