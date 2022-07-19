Декодирование информации

Информация передаётся в виде сообщений от некоторого источника информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник посылает сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым сообщением. Канал связи – физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная, спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые для передачи информации.
Примеры:
Эмодзи – Мы кодируем свое настроение, свой ответ, свою точку зрения с помощью различных картинок – смайликов, и наш собеседник легко декодирует сообщение.
Азбука Морзе — способ знакового кодирования, представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов: длинных (тире) и коротких (точек).
Для успешного решения заданий, посвященных данной теме, нам необходимы знания именно о декодировании информации.
Сейчас мы рассмотри пример задания из экзамена.
Задание
Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.
|А
|1
|Й
|11
|У
|21
|Э
|31
|Б
|2
|К
|12
|Ф
|22
|Ю
|32
|В
|3
|Л
|13
|Х
|23
|Я
|33
|Г
|4
|М
|14
|Ц
|24
|Д
|5
|Н
|15
|Ч
|25
|Е
|6
|О
|16
|Ш
|26
|Ё
|7
|П
|17
|Щ
|27
|Ж
|8
|Р
|18
|Ъ
|28
|З
|9
|С
|19
|Ы
|29
|И
|10
|Т
|20
|Ь
|30
Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ». Даны четыре шифровки: 9828210
5103115
1213131
3102030
Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.
Решение
Начнем разбирать первую последовательность:
9828210 – видим, что первые две буквы определенно З и Ж, так как буквы кодируются только числами от 1 до 33,
9828210, далее можно выбирать либо код 2, либо 28.
Если пробуем выбрать первый вариант, то остается
9828210, следующим, очевидно, стоит код 8, 9828210, далее выбор 2 и 10 или 21 и 0 или 2 и 1 и 0, второй и третий вариант не подходят, так как кода 0 не существует. Декодируем сообщение, ЗЖБЖБИ
Если пробуем выбрать второй вариант, то остается
9828210, далее остается код 2 и 10. ЗЖЪБИ.
Получается, что сообщение декодируется не однозначно.
5103115 – первые две буквы определенно Д и И,
5103115, далее можно выбирать либо код 3, либо 31.
Если пробуем выбрать первый вариант, то остается
5103115, следующим будут коды 1 и 15 или 11 и 5 или 1 и 1 и 5, получаем соответственно ДИВАН, ДИВЙД, ДИВААД.
Если пробуем выбрать второй вариант, то остается
5103115, следующим будут коды 1 и 5 или 15, получаем соответственно ДИЭАД, ДИЭН.
Получается, что сообщение декодируется не однозначно.
1213131 – здесь есть очень много способов декодировать цепочку, так как цифры, стоящие рядом, образуют число в отрезке от 1 до 33, например, мы можем декодировать это как АБАВАВА, КЛЛА, АУВЛА.
3102030 – первая буква точно В, далее остается
3102030, вторая буква точно И, так как код может быть числом только от 1 до 33, то 3102030, далее идут коды 20 и 30, так как иначе получится 2, и число начинающиеся с 0, а такого быть не может быть. Таким образом, получаем ВИТЬ
Ответом к заданию будет последовательность 3102030 -> ВИТЬ
Ответ
ВИТЬ