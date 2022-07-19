Декодирование информации

Информация передаётся в виде сообщений от некоторого источника информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник посылает сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым сообщением. Канал связи – физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная, спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые для передачи информации.

Примеры:

Эмодзи – Мы кодируем свое настроение, свой ответ, свою точку зрения с помощью различных картинок – смайликов, и наш собеседник легко декодирует сообщение.

обозначает, что мы согласны с собеседником или у нас хорошее настроение, - этот смайлик выражает, наоборот, недовольство. обозначает, что мы согласны с собеседником или у нас хорошее настроение,- этот смайлик выражает, наоборот, недовольство.

Азбука Морзе — способ знакового кодирования, представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов: длинных (тире) и коротких (точек).

• − − • • − • • • • − − • − декодируется как «привет». .

Для успешного решения заданий, посвященных данной теме, нам необходимы знания именно о декодировании информации.

Сейчас мы рассмотри пример задания из экзамена.

Задание

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А 1 Й 11 У 21 Э 31 Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 В 3 Л 13 Х 23 Я 33 Г 4 М 14 Ц 24 Д 5 Н 15 Ч 25 Е 6 О 16 Ш 26 Ё 7 П 17 Щ 27 Ж 8 Р 18 Ъ 28 З 9 С 19 Ы 29 И 10 Т 20 Ь 30

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ». Даны четыре шифровки: 9828210

5103115

1213131

3102030

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Решение

Начнем разбирать первую последовательность:

9828210 – видим, что первые две буквы определенно З и Ж, так как буквы кодируются только числами от 1 до 33, 98 28210, далее можно выбирать либо код 2, либо 28.

Если пробуем выбрать первый вариант, то остается 982 8210, следующим, очевидно, стоит код 8, 9828 210, далее выбор 2 и 10 или 21 и 0 или 2 и 1 и 0, второй и третий вариант не подходят, так как кода 0 не существует. Декодируем сообщение, ЗЖБЖБИ

Если пробуем выбрать второй вариант, то остается 9828 210, далее остается код 2 и 10. ЗЖЪБИ.

Получается, что сообщение декодируется не однозначно.

5103115 – первые две буквы определенно Д и И, 510 3115, далее можно выбирать либо код 3, либо 31.

Если пробуем выбрать первый вариант, то остается 5103 115, следующим будут коды 1 и 15 или 11 и 5 или 1 и 1 и 5, получаем соответственно ДИВАН, ДИВЙД, ДИВААД.

Если пробуем выбрать второй вариант, то остается 51031 15, следующим будут коды 1 и 5 или 15, получаем соответственно ДИЭАД, ДИЭН.

Получается, что сообщение декодируется не однозначно.

1213131 – здесь есть очень много способов декодировать цепочку, так как цифры, стоящие рядом, образуют число в отрезке от 1 до 33, например, мы можем декодировать это как АБАВАВА, КЛЛА, АУВЛА.

3102030 – первая буква точно В, далее остается 3 102030, вторая буква точно И, так как код может быть числом только от 1 до 33, то 310 2030, далее идут коды 20 и 30, так как иначе получится 2, и число начинающиеся с 0, а такого быть не может быть. Таким образом, получаем ВИТЬ

Ответом к заданию будет последовательность 3102030 -> ВИТЬ

Ответ

ВИТЬ