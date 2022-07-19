Алфавитный подход к измерению информации

Из школьных уроков вы знаете, что масса измеряется с помощью граммов, а единицей измерения для времени является секунда. Информацию также можно измерить, и для этого существует три подхода: алфавитный, содержательный и вероятностный. Рассмотрим первый из них.

Сущность алфавитного подхода

Алфавитный подход применяется в цифровых системах хранения и передачи информации, в которых используется двоичный способ кодирования информации, то есть с помощью 0 и 1. Для определения количества информации алфавитный подход учитывает только объем кода, а не содержание информации. Итак, с помощью i-разрядного двоичного кода можно закодировать алфавит, состоящий из N символов, при этом N является целой степенью двойки и называется мощность алфавита.

Пример. Если i = 2, то в алфавите получится всего 4 символа (N = 4): 00 01 10 11 Пример. Если i = 3, то мощность алфавита будет равна 8 символов (N = 8): 000 001 010 011 100 101 110 111

Из примеров видно, что величина i – это длина двоичного кода, с помощью которого кодируется один символ алфавита, она называется информационным весом символа и определяется из уравнения:

\(2^{i} = N\)

Единицы измерения информации

В двоичном коде цифра (0 или 1) несет одну наименьшую единицу информации, которая называется 1 бит.

Помимо битов существуют более крупные единицы измерения информации. Чтобы не запутаться при решении задач, следует запомнить таблицу переводов, представленную ниже:

1 байт = 23 бит = 8 бит 1 Кб (килобайт) = 210 байтов = 1024 байта 1 Мб (мегабайт) = 210 Кб = 1024 Кб 1 Гб (гигабайт) = 210 Мб = 1024 Мб 1 Тб (терабайт) = 210 Гб = 1024 Гб

Рассмотрев формулу информационного веса символа и единицы измерения информации, решим задачу.

Пример. Представим, что нам надо закодировать латинский алфавит, который содержит 26 символов. Сколько бит потребуется для кодирования каждого символа?

Давайте попробуем посчитать. Кодировка предполагает, что каждому символу алфавита мы ставим в соответствие уникальный набор битов, т.е. у всех символов эти наборы разные. Количество комбинаций N, которое можно составить из i битов (каждый их них может быть либо 0, либо 1), будет равно:

\(N = 2^{i}\)

В нашем случае N = 26. Получаем

\(26 = 2^{i}\)

26 не является степенью двойки, но это не страшно — нам надо найти такое минимальное i, чтобы 2i точно было больше 26:

2 4 = 16 – не подходит (получается, что с помощью 4 бит мы можем закодировать только 16 символов);

25 = 32 — подходит.

Нашли, что i = 5, т.е. вес одного символа — 5 бит.

Информационный объем

Теперь, когда мы умеем находить вес одного символа, рассмотрим, как находить информационный объем слова, предложения или текста. Для этого обозначим буквой K – количество символов в тексте, записанном с помощью алфавита, i – информационный вес одного символа, тогда информационный объем I текста в битах можно выразить с помощью формулы:

\(I = K \bullet i\)

Пример. Используя данные с прошлого примера, а именно, что i = 5, найдем какой объем информации будет нужен для хранения слова из 10 закодированных нами букв?

Одна буква весит 5 бит, значит, 10 букв будут весить 5×10 = 50 бит.