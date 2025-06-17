Комбинаторика

В экзамене по информатике под номером 8 вам встретится тема, которая имеет скорее математический уклон, хотя и играет огромную роль для всех компьютерных наук. Речь сейчас идет о комбинаторике.

«Сколькими способами можно положить три одинаковых мяча в две корзины?» «Сколько комбинаций пятизначного шифра можно составить из шести символов?» «Сколько существует вариантов переставить между собой семь различных деревянных фигурок?» Это все примеры вопросов, на которые отвечает комбинаторика.

Комбинаторика – это особый раздел математики, занимающийся подсчетом количества объектов.

Под «объектом» в классических комбинаторных задачах понимается способ или возможность что-то сделать, соответственно, количество объектов – это количество таких способов или возможностей. Для решения задач на комбинаторику в ЕГЭ понадобится всего лишь два правила, которые очень похожи на правила вычисления вероятности нескольких событий. Далее приведено два примера, из которых напрямую следуют эти правила.

Пример 1. На столе лежит 4 кубика: красный, желтый, синий и зеленый. Сколькими способами их можно переставить местами? Есть 4 способа занять первое место (поставить любой из четырех кубиков), 3 способа занять второе место (мы ведь не можем поставить какой-то один кубик на два места сразу), 2 способа занять третье место и 1 способ поставить оставшийся кубик в конце. Поскольку эти события происходят вместе (мы поставили на стол И первый кубик, И второй, И третий, И четвертый), то количества способов будут перемножаться. Получаем 4 × 3 × 2 × 1 = 4! = 24.

Пример 2. Сколько способов взять хотя бы один кубик из трех (красный, желтый и зеленый), лежащих на столе? Хотя бы один – это либо 1, либо 2, либо 3. Есть 3 способа взять 1 кубик (потому что кубиков всего 3). Еще есть 3 способа взять два кубика (красный/желтый, желтый/зеленый, зеленый/красный) и еще один способ взять 3 кубика сразу. Эти ситуации (взять один кубик, ИЛИ же два, ИЛИ же три) происходят независимо, каждый из них удовлетворяет нас в отдельности от остальных. В этом случае количества способов будут складываться. Получаем: 3 + 3 + 1 = 7.

Правила суммы и произведения

Приведенные выше примеры иллюстрируют два важнейших комбинаторных правила – правило суммы и правило произведения. Они абсолютно аналогичны тем, что приведены выше для подсчета вероятности составных событий. Комбинаторные правила суммы и произведения удобнее всего представить виде таблицы:

ПРАВИЛО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРАВИЛО СУММЫ ЕСЛИ СОБЫТИЯ Происходят вместе Не могут произойти вместе (взаимоисключающие) ТО КОЛИЧЕСТВО СПОСОБОВ ВЫПОЛНИТЬ И первое, И второе, … ИЛИ первое, ИЛИ второе, … БУДЕТ РАВНО N 1 * N 2 * N 3 * … N 1 + N 2 + N 3 + … ГДЕ N 1 , N 2 , N 3 , … – количество способов для каждого события

Существует 2 основных прототипа задания № 10, которые могут вам встретиться на экзамене – прототип на составление слов из указанных букв и прототип с уже готовым списком слов. Давайте по очереди разберемся с решением каждого из них.

Прототип на составление слов

Вася составляет 6-буквенные слова, в которых могут быть только буквы Д, О, М, причём буква О используется в каждом слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может написать Вася? В начале обратим внимание на ограничение, связанное с бутовой О. Мы можем поставить её 6 способами: Оххххх хОхххх ххОххх хххОхх ххххОх хххххО Для каждого из 6 способов показанных выше остаётся 5 свободных мест. На каждое свободное место можно поставить любую из букв Д и М. Получаем, что по правилу произведения для каждого из 6 вариантов расстановки буквы О есть 2*2*2*2*2=32 варианта расстановки букв Д и М. Теперь вступает правило суммы: есть 6 наборов комбинаций, которые не могут произойти вместе. Получаем 32+32+32+32+32+32 (или 32*6) = 192 различных слова.

Прототип со списком слов

Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть буквы Г, О, Р, Н, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка. ГГГГ ГГГО ГГГР ГГГН ГГОГ …… Запишите слово, которое стоит на 84-м месте от начала списка. Алгоритм решения данного прототипа выглядит следующим выглядит следующим образом: 1. Основание «системы счисления» равно числу различных букв. 2. По порядку крайних первых букв в списке «слов» сопоставлять каждую букву с цифрой (первая – 0, вторая -1,и так далее). 3. Если необходимо найти положение «слова» в списке – переписываем его в выбранной СС, переводим в десятичную и прибавляем 1. 4. Если надо найти слово по положению – из порядкового номера вычитаем 1, переводим в выбранную СС и переписываем в буквенном обозначении.э Имеем четыре буквы - Г, О, Р, Н, с помощью которых кодируем 4-буквенные 'слова'. Если внимательно посмотрим на последовательность, которая дана в условии, то можно увидеть сходство с числами, которые записаны в порядке возрастания в какой-то системе счисления. У нас есть 4 различных символа, чтобы записать слово, значит мы можем провести аналогию с четверичной системой счисления. При этом важно понять, какая буква закреплена за какой 'цифрой': сначала у нас все Г, значит, это '0'. Потом появляется О, получается, О - это '1'. Затем идет Р, значит, Р – это '2'. Ну и Н - это '3'. Получается, вопрос задачи можно перефразировать: какое 'число' будет 84-м в списке? Иначе, какое число в четверичной системе кодируется как 83? Нам нужно именно 83, а не 84, потому что первое по порядку для нас - это 'Г'. Значит, 84-е - 83. 83 10 = 1103 4 . Теперь вспоминаем, что '0' - это Г, '1' - это О, '2' - это Р, '3' - Н : ООГН.

Следует отметить, что бывают прототипы со списком слов, где слово уже дано и нужно найти его порядковый номер. Алгоритм решения у вас уже есть, самое главное – не забыть, что список начинается с единицы, а не с нуля, поэтому после получения номера в десятичной системе счисления нужно прибавить 1.