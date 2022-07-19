Локальные сети

Передача данных между устройствами на небольшие расстояния осуществлялась еще до появления персональных компьютеров, а с их появлением и распространением стала просто необходима.

Для передачи данных на небольшие расстояния используют локальные сети.

Локальная сеть – это объединение ограниченного количества компьютеров, которые соединены общим каналом связи и расположены недалеко друг от друга, чаще всего в одном здании.

Использование локальных сетей имеет несколько преимуществ:

Использование файлов, расположенных на разных компьютерах, но находящихся в одной локальной сети. Совместное использование приложений, находящихся на компьютерах, расположенных в одной локальной сети.

Приложение устанавливается на один компьютер, выполняющий роль сервера. Далее данное приложение могут использовать все пользователи, подключенные к данной сети.

Пересылка файлов между компьютерами происходит значительно проще.

Используют специальные программы для обмена файлами между компьютерами, расположенными в одной локальной сети.

Каждая локальная сеть состоит из следующих компонентов: рабочая станция, сервер, сетевой адаптер, линия связи, сетевой коммутатор, маршрутизатор, сетевая операционная система. Рассмотрим более подробно каждый компонент.

Рабочая станция

В качестве рабочих станций выступают персональные компьютеры, подключенные к локальной сети. Обычно их несколько штук.

Сервер

В качестве сервера выступает компьютер, на котором установлено программное обеспечение (ПО). Сервер предоставляет свои ресурсы (установленное ПО) другим компьютерам.

Сети, в которых сервер является отдельным устройством, предназначенным для решения задач других рабочих станций, называются клиент-серверными сетями. Сети, в которых любая рабочая станция может выполнять роль сервера, называются одноранговыми сетями.

Сетевой адаптер

Сетевой адаптер находится на каждом компьютере, входящем в локальную сеть, и предназначен для обмена информацией между компьютерами и каналами связи. Обмен информацией происходит по определенным правилам – протоколам. Существует две распространенных модели протоколов передачи данных – OSI (модель, содержащая 7 уровней передачи данных) и TCP/IP (модель, содержащая 4 уровня передачи данных).

Самый известный тип сетевого адаптера – Ethernet.

Сетевые адаптеры могут быть встроенными, внутренними и внешними.

Каждый сетевой адаптер имеет свой номер, который называется MAC-адресом или физическим адресом. МАС-адрес имеет следующий вид: ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ, где Х – одна шестнадцатеричная цифра.

Линия связи

Линии связи позволяют объединять рабочие станции в локальную сеть. Линии связи бывают двух видов: проводные и беспроводные.

В проводных линиях связи используют медные проводники (витая пара) и оптоволокно.

В беспроводных линиях связи используют радиосвязь.

Сетевой коммутатор (сетевой концентратор)

Оба устройства предназначены для группировки рабочих станций в один сегмент, который называется рабочей группой.

Рабочая группа – формальное объединение компьютеров, находящихся в одном здании и использующих одни и те же устройства (принтеры, сканеры).

У данных устройств различные механизмы работы, но результат работы один – передать данные в рамках рабочей группы.

Маршрутизатор

Маршрутизатор – это устройство, позволяющее объединять несколько локальных сетей в одну и предназначенное для оправки данных между сегментами сети.

Также маршрутизаторы позволяют подключать локальную сеть к глобальной.

Маршрутизаторы бывают проводные и беспроводные.

Сетевая операционная система

Сетевая операционная система – это специальная операционная система, позволяющая работать в сетях.

Такие операционные системы состоят из двух компонент: серверной (она устанавливается на сервер) и клиентской (она устанавливается на рабочие станции).