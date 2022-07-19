Передача данных между устройствами на небольшие расстояния осуществлялась еще до появления персональных компьютеров, а с их появлением и распространением стала просто необходима.
Для передачи данных на небольшие расстояния используют локальные сети.
Использование локальных сетей имеет несколько преимуществ:
Использование файлов, расположенных на разных компьютерах, но находящихся в одной локальной сети.
Совместное использование приложений, находящихся на компьютерах, расположенных в одной локальной сети.
Приложение устанавливается на один компьютер, выполняющий роль сервера. Далее данное приложение могут использовать все пользователи, подключенные к данной сети.
Пересылка файлов между компьютерами происходит значительно проще.
Используют специальные программы для обмена файлами между компьютерами, расположенными в одной локальной сети.
Каждая локальная сеть состоит из следующих компонентов: рабочая станция, сервер, сетевой адаптер, линия связи, сетевой коммутатор, маршрутизатор, сетевая операционная система. Рассмотрим более подробно каждый компонент.
Рабочая станция
В качестве рабочих станций выступают персональные компьютеры, подключенные к локальной сети. Обычно их несколько штук.
Сервер
В качестве сервера выступает компьютер, на котором установлено программное обеспечение (ПО). Сервер предоставляет свои ресурсы (установленное ПО) другим компьютерам.
Сети, в которых любая рабочая станция может выполнять роль сервера, называются одноранговыми сетями.
Сетевой адаптер
Сетевой адаптер находится на каждом компьютере, входящем в локальную сеть, и предназначен для обмена информацией между компьютерами и каналами связи. Обмен информацией происходит по определенным правилам – протоколам. Существует две распространенных модели протоколов передачи данных – OSI (модель, содержащая 7 уровней передачи данных) и TCP/IP (модель, содержащая 4 уровня передачи данных).
Самый известный тип сетевого адаптера – Ethernet.
Сетевые адаптеры могут быть встроенными, внутренними и внешними.
Каждый сетевой адаптер имеет свой номер, который называется MAC-адресом или физическим адресом. МАС-адрес имеет следующий вид: ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ, где Х – одна шестнадцатеричная цифра.
Линия связи
Линии связи позволяют объединять рабочие станции в локальную сеть. Линии связи бывают двух видов: проводные и беспроводные.
В проводных линиях связи используют медные проводники (витая пара) и оптоволокно.
В беспроводных линиях связи используют радиосвязь.
Сетевой коммутатор (сетевой концентратор)
Оба устройства предназначены для группировки рабочих станций в один сегмент, который называется рабочей группой.
У данных устройств различные механизмы работы, но результат работы один – передать данные в рамках рабочей группы.
Маршрутизатор
Также маршрутизаторы позволяют подключать локальную сеть к глобальной.
Маршрутизаторы бывают проводные и беспроводные.
Сетевая операционная система
Такие операционные системы состоят из двух компонент: серверной (она устанавливается на сервер) и клиентской (она устанавливается на рабочие станции).