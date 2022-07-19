Основы работы с массивами

Массивы во всех языках обозначают одно и то же – это наборы каких-то величин (не обязательно численных, но чаще всего – именно их), которые хранятся вместе и используются с общей целью.

Например, в программе требуется обработать двести различных чисел – объемы партий некоторых товаров. Вместо того, чтобы использовать двести разных переменных (придется придумать двести разных имен), разумнее создать массив – объект, имеющий всего одно имя и адреса (индексы), которые позволят обращаться к каждому значению внутри него по-отдельности. Или к диапазону значений. Или ко всем значениям сразу. Попросту говоря, массивы – это удобно. Массивам присваиваются имена по тем же правилам, что и переменным.

Одномерные массивы

Одномерный массив – это просто последовательность каких-то данных.

Например, строк: 'раз', 'два', 'три', 'четыре', 'пять' или чисел: 1, 2, 42, 645, -4 Каждое значение внутри массива называется элементом.

Одномерный массив имеет длину – это количество содержащихся в нем элементов. Длина каждого из приведенных выше массивов равна 5.

Одномерный массив представляется как перечисленные через запятую элементы. У каждого элемента есть индекс, по которому можно однозначно определить элемент среди всех других. Индексы в массиве строго фиксированы – это целые положительные числа, начинающиеся с нуля (всегда). Элемент 'три' из первого примера имеет индекс 2, а элемент -4 из второго примера имеет индекс 4.

Инициализация массивов и работа с его элементами

Самый простой способ создать массив на Python, это перечислить элементы через запятую в квадратных скобках:

A = [1, 2, 42, 645, -4] # создали массив из пяти элементов

Чтобы обратиться к элементу массива, надо написать имя массива и индекс в квадратных скобках:

print(A[3]) # будет напечатано число 645

В массив можно добавить элемент с помощью метода .append:

A.append(90) # в конец массива добавится 90

Любой существующий элемент массива можно изменить:

A[1] = 0 # элемент с индексом 1 станет равным 0 В итоге наш массив A будет выглядеть так: 1, 0, 42, 645, -4, 90

Есть ещё один короткий способ создать массив из одинаковых элементов.

B = [0]*10 #Создаем новый массив, состоящий из 10 нулей

Если массив надо сделать очень большим, неплохо бы оптимизировать процесс его заполнения. Например, пускай требуется создать массив, состоящий из первых двухсот натуральных чисел.

Для этого стоит использовать цикл, а внутри – повторяющееся событие (добавление элемента):

Пример.

Представим, что стоит задача найти и вывести квадраты всех положительных элементов массива. Пускай массив у нас уже есть (называется A), и мы знаем его длину (500). Решение задачи будет выглядеть следующим образом и состоять всего из трех строк:

Пример.

Пусть есть задача: создать массив из 30 элементов, найти сумму элементов, кратных 11, после чего заменить полученной суммой, все те элементы, которые не кратны 11. Вывести все полученные элементы массива.