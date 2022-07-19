Вероятностный подход к измерению информации

Существует три подхода к измерению информации: алфавитный, содержательный и вероятностный. Для того, чтобы изучить последний, необходимо ознакомиться с такой наукой, как теория вероятностей.
Основным понятием в этой науке является вероятность события. Когда мы говорим о вероятности события, в обычной жизни мы подразумеваем некоторую меру возможности его возникновения. В теории вероятности есть четкое определение вероятности, которого нужно придерживаться. Допустим, у вас есть несколько исходов какого-то события, например, вы подбрасываете монету. Может выпасть орел, а может – решка, при этом монета идеальна и симметрична, и вероятность выпадения орла и решки одинакова (в теории вероятности говорят, что эти события «равновероятны»). В описанном нами случае вероятность каждого исхода равна 1/2. Интуитивно мы это понимаем, а с точки зрения теории вероятности это число получилось из определения вероятности события. По определению
\(Вероятность = \frac{Количество\ подходящих\ вариантов}{Количество\ всех\ возможных\ вариантов}\)
Вероятность изменяется в пределах от 0 до 1.
Пример. Кидают игральный кубик. Какова вероятность, что выпадет четное число?
Решение:
Вероятность = 3/6 = 1/2.
Пример. В вагоне поезда 20 мест. Вам выдают билет случайным образом. На кассе сказали, что вероятность того, что вы получите место у окна, равна 2/5. Сколько мест у окна в вагоне?
Решение:
Вероятность нескольких событий
Пускай есть не одна монета, а три. И мы подбрасываем их одновременно. Мы уже знаем, что для каждой монеты вероятность выпадения орла или решки равна 1/2. Найдем, чему равна вероятность того, что на всех трех монетах сразу выпадет орел.
Можем просто посчитать по известной нам формуле. При подбрасывании трех монет возможно всего 8 исходов: ооо, оор, оро, орр, роо, рор, рро, ррр.
Выпадение на всех трех монетах орла — это 1 исход. Получается, вероятность равна 1/8.
А сейчас посчитаем, чему равна вероятность выпадения орла хотя бы на одной монете?
Выпадение хотя бы на одной орла — это 7 исходов (все ситуации, кроме ррр). Как видите, такой способ считать вероятность составных событий не очень удачный. В теории вероятности есть правила, которые позволяют избежать таких сложностей.
События происходят одновременно
Если необходимо найти вероятность И первого, И второго, И третьего … событий (т.е. вероятность одновременного выполнения исходов), то вероятности перемножаются.
Вернемся к примеру с подбрасыванием трех монет.
Должно произойти хотя бы одно из нескольких событий
Если необходимо найти вероятность ИЛИ первого, ИЛИ второго, ИЛИ третьего … событий (т.е. вероятность выполнения хотя бы исходов), то вероятности складываются.
Это правило хорошо иллюстрируется тем, как мы считали вероятность того, что орел выпадет хотя бы на одной монете. Вероятность каждого из исходов (ооо, оор, оро, орр, роо, рор, рро, ррр) была равна 1/8, а всего их 7. Складываем 1/8 7 раз и получаем 7/8.
Вероятность того, что произойдёт хотя бы одно из независимых событий, можно вычислить путём вычитания из 1 произведения вероятностей противоположных событий, то есть для примера нахождения вероятности выпадения орла хотя бы на одной монете достаточно решить выражение: 1 – 1/8 = 7/8. От единицы мы отняли вероятность неподходящего исхода (ррр), и получили тот же ответ.
Пример. Бросают два игральных кубика. Какова вероятность, что на обоих кубиках выпадет четное число?
Решение:
Пример. Какова вероятность, что хотя бы на одном из двух кубиков выпадет четное число?
Решение:
Сущность вероятностного подхода к измерению информации
Теория вероятности и теория информации тесно связаны. Когда мы узнаем о выполнении какого-то события, мы получаем определенную информацию, которую можно измерить.
Редкое событие несет больше информации, и наоборот, частое, вероятное событие – меньше. Это выражает следующая формула, которая связывает вероятность события с количеством информации, которое оно несет:
где p — вероятность события, а i — количество информации (в бит).
Пример. В корзине есть 4 шара, из них 1 синий, остальные — красные. Наугад достают два шара. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, что один из шаров — красный, а второй — синий?
Решение:
Надо, чтобы эти события произошли вместе поэтому перемножаем вероятности и получаем: 3/4 × 1/3 = 1/4.
Теперь посчитаем количество информации:
2i = 1/(1/4).
Значит, 2i = 4, откуда i = 2 бита.