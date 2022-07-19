Хранение и передача информации в компьютере

Любая информация (файл) в памяти компьютера представляет собой набор единиц и нулей (разрядов), при этом, чем больше разрядов занимает запись файла, тем больший «вес» он будет иметь. Вес цифровых файлов измеряется по количеству занимаемых разрядов. Но считать 1 разряд, 2 разряда, 3 разряда — не очень удобно. Поэтому придумали специальную единицу измерения — бит.
Бит и байт. Единицы измерения информации
Бит представляет наименьшую единицу информации. Однако компьютер имеет дело не с отдельными битами, а с байтами.
Ее выделили и назвали отдельно, потому что она имеет важное значение для компьютерной памяти.
В информатике принято получать новые единицы измерения умножением на 2 в различных степенях — 10 (кило-), 20 (мега-), 30 (гига-) и т.д.
1 байт = 8 бит = 23 бит
1 Кбайт (Килобайт) = 210 байт = 213 бит
1 Мбайт (Мегабайт) = 220 байт = 223 бит
1 Гбайт (Гигабайт) = 230 байт = 233 бит
Передача информации
Для успешного решения любых заданий на передачу информации достаточно знать одну-единственную формулу:
где V — объем переданной информации (в битах), q — пропускная способность канала (по сути — скорость, в бит/с), t — время передачи (в секундах).
Для начала подготовим единицы измерения: 2000 байт = 2000 * 23 бит = 24 * 125 * 23 бит = 27 * 125 бит
\(\mathbf{q}\mathbf{=}\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{t}}\mathbf{=}\frac{2^{7}\ *\ 125\ бит\ }{128\ секунд}\mathbf{=}\frac{2^{7}\ *\ 125\ бит\ }{2^{7}секунд\ }\mathbf{=}125\ бит/в\ секунду\)