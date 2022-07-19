Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Информатика
Алгоритмизация
Исполнитель. Простые программы Исполнитель. Составление программы
Программирование
Анализ числовой последовательности Основы программирования и Python Простые программы с циклами Основы работы с массивами Анализ программ с ветвлением
Логика
Простейшие логические высказывания Запросы для поисковых систем Основы логики
Информационные и коммуникационные технологии
Средства создания и оформления презентаций Файловые системы и поиск Средства создания и оформления текстовых документов
Теория информации
Передача информации Объём памяти текстовой информации Декодирование информации Системы счисления Адресация в сети
Информационные модели
Таблица и графы. Поиск оптимального пути Базы данных Анализ данных в электронных таблицах Поиск путей в графе Электронные таблицы и диаграммы

Хранение и передача информации в компьютере

Любая информация (файл) в памяти компьютера представляет собой набор единиц и нулей (разрядов), при этом, чем больше разрядов занимает запись файла, тем больший «вес» он будет иметь. Вес цифровых файлов измеряется по количеству занимаемых разрядов. Но считать 1 разряд, 2 разряда, 3 разряда — не очень удобно. Поэтому придумали специальную единицу измерения — бит.

Бит и байт. Единицы измерения информации

Один двоичный знак — 0 или 1 — называется бит (англ. bit — сокращение от английских слов binary digit, что означает двоичная цифра).

Бит представляет наименьшую единицу информации. Однако компьютер имеет дело не с отдельными битами, а с байтами.

Байтом называется единица, равная 8 (23) бит.

Ее выделили и назвали отдельно, потому что она имеет важное значение для компьютерной памяти.

В информатике принято получать новые единицы измерения умножением на 2 в различных степенях — 10 (кило-), 20 (мега-), 30 (гига-) и т.д.

1 байт = 8 бит = 23 бит

1 Кбайт (Килобайт) = 210 байт = 213 бит

1 Мбайт (Мегабайт) = 220 байт = 223 бит

1 Гбайт (Гигабайт) = 230 байт = 233 бит

Передача информации

Для успешного решения любых заданий на передачу информации достаточно знать одну-единственную формулу:

где V — объем переданной информации (в битах), q — пропускная способность канала (по сути — скорость, в бит/с), t — время передачи (в секундах).

Пример. Файл размером 2000 байт передаётся через некоторое соединение в течение 128 секунд. Определите скорость передачи файла (бит/в секунду).

Для начала подготовим единицы измерения: 2000 байт = 2000 * 23 бит = 24 * 125 * 23 бит = 27 * 125 бит

\(\mathbf{q}\mathbf{=}\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{t}}\mathbf{=}\frac{2^{7}\ *\ 125\ бит\ }{128\ секунд}\mathbf{=}\frac{2^{7}\ *\ 125\ бит\ }{2^{7}секунд\ }\mathbf{=}125\ бит/в\ секунду\)