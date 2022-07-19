Хранение и передача информации в компьютере

Любая информация (файл) в памяти компьютера представляет собой набор единиц и нулей (разрядов), при этом, чем больше разрядов занимает запись файла, тем больший «вес» он будет иметь. Вес цифровых файлов измеряется по количеству занимаемых разрядов. Но считать 1 разряд, 2 разряда, 3 разряда — не очень удобно. Поэтому придумали специальную единицу измерения — бит.

Бит и байт. Единицы измерения информации

Один двоичный знак — 0 или 1 — называется бит (англ. bit — сокращение от английских слов binary digit, что означает двоичная цифра).

Бит представляет наименьшую единицу информации. Однако компьютер имеет дело не с отдельными битами, а с байтами.

Байтом называется единица, равная 8 (23) бит.

Ее выделили и назвали отдельно, потому что она имеет важное значение для компьютерной памяти.

В информатике принято получать новые единицы измерения умножением на 2 в различных степенях — 10 (кило-), 20 (мега-), 30 (гига-) и т.д.

1 байт = 8 бит = 23 бит

1 Кбайт (Килобайт) = 210 байт = 213 бит

1 Мбайт (Мегабайт) = 220 байт = 223 бит

1 Гбайт (Гигабайт) = 230 байт = 233 бит

Передача информации

Для успешного решения любых заданий на передачу информации достаточно знать одну-единственную формулу:

где V — объем переданной информации (в битах), q — пропускная способность канала (по сути — скорость, в бит/с), t — время передачи (в секундах).