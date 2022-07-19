Электронные таблицы

Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать результаты без проведения расчетов вручную, что в свою очередь позволяет сократить время и уменьшить вероятность просчета в любых вычислительных операциях. При вычислении какого-то выражения в электронных таблицах можно использовать различные формулы, предусмотренные самой программой или составить порядок вычисления самому, используя различные математические выражения, законы и т.д. Поэтому это так удобно в экономических, бухгалтерских и прочих расчетах. Например, электронные таблицы используют при подсчете зарплаты.

Формулы в электронных таблицах

Производить различные вычисления можно прямо в ячейках таблицы. Для этого надо указать, что содержимое ячейки является не просто данными, а формулой, которую надо вычислить. Делается это с помощью написания перед формулой знака равно: « = ». В ЕГЭ могут встретиться все стандартные арифметические операции, которые поддерживаются электронными таблицами:

сложение +

вычитание –

умножение *

деление /

возведение в степень ^

Пример. В ячейке C3 написана формула = ( 3 + 5 ) / 2, которая автоматически вычисляется, а результат записывается в саму ячейку: . В ячейкенаписана формула = ( 3 + 5 ) / 2, которая автоматически вычисляется, а результат записывается в саму ячейку:

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Адресация в электронных таблицах

Каждая ячейка таблицы имеет свой адрес, определяемый индексом столбца и строки. Например, если ячейка находится в столбце E и строке 5, у нее будет адрес E5:

Кроме адреса одиночной ячейки, можно обратиться сразу к целому диапазону.

Диапазон — это прямоугольная область в таблице, содержащая несколько ячеек.

.

Адресация диапазона выполняется по верхней левой и нижней правой ячейкам, написанным через двоеточие.

Пример диапазона: C2:E5

.

Адреса ячеек используют обращении к ним (например, в формулах). При этом часто возникает ситуация, когда формулу надо куда-то скопировать, а ссылку на ячейку оставить той же. Или наоборот, сделать так, чтобы ссылки на ячейки в формуле тоже сместились. Этим случаям соответствуют три типа адресации:

абсолютная;

относительная;

смешанная.

При абсолютной адресации ссылка на ячейку меняться не будет. Для того, чтобы получить абсолютную адресацию, надо перед обоими индексами в адресе написать знак доллара: $E$5.

При относительной адресации ссылка на ячейку будет меняться ровно на столько строк и столбцов, на сколько переместили формулу с этой ссылкой. По умолчанию написание адреса ячейки без любых других знаков (E5) означает относительную адресацию.

Пример. В ячейке B4 есть ссылка на ячейку E5 (такая формула означает: «записать в ячейку то же, что и в ячейке Е5»):

При копировании формулы из ячейки B4 в ячейку А1 ссылка на E5 в формуле поменяется. Т.к. адрес ячейки с формулой сместился на один столбец влево и на три строки вверх, то и адрес в формуле тоже сместится на один столбец влево и на три строки вверх, т.е. вместо E5 станет D2:

Смешанная же адресация позволяет выбирать, по какому индексу — по строке или столбцу — ссылка будет абсолютной, а по какому — относительной. Тот индекс, рядом с которым стоит знак доллара, будет переноситься без изменений (абсолютно), а другой, соответственно, будет смещаться.

Функции в электронных таблицах

В ходе анализа данных часто приходится выполнять такие статистические операции, как суммирование нескольких значений, нахождение среднего значения, максимального или минимального в некотором диапазоне. Для таких операций существуют встроенные функции – это команды, которые пишутся внутри формул и выполняют определенные действия. У каждой функции есть свое имя и необходимые ей аргументы. Функций в электронных таблицах огромное количество, основная часть при этом поддерживается всеми популярными решениями – Excel от Microsoft, Spreadsheets от Google, Numbers от Apple (написание функций в программах может отличаться, в экзамене по информатике принят стандарт Excel – именно его функции приведены ниже). Для экзамена по информатике достаточно будет знать лишь несколько самых важных встроенных функций электронных таблиц:

СУММ – суммирование аргументов;

МИН – определение наименьшего значения из списка аргументов;

МАКС – определение наибольшего значения из списка аргументов;

СЧЁТ – количество непустых ячеек;

СРЗНАЧ – среднее значение ячеек.

Пример. Пускай у нас есть 5 ячеек (A1:A5), заполненных различными числами. В ячейку C1 требуется записать среднее между всеми числами диапазона. Для этого в C1 надо написать формулу « =СРЗНАЧ(A1:A5) »:

Диаграммы в электронных таблицах.

Электронные таблицы позволяют построение различных видов диаграмм и графиков: линейных графиков, столбчатых диаграмм, круговых диаграмм и др.

Рассмотрим примеры построения различных диаграмм по одним и тем же данным.

Пусть у нас есть данные о результатах контрольной работы.

График построенный по представленным данным будет выглядеть так:

Круговая диаграмма будет выглядеть следующим образом:

Как видно: график показывает прямые значения величин, тогда, когда в круговой диаграмме мы видим пропорциональные соотношения между величинами. Оценок «хорошо» ровно половина от всех оценок, поэтому эта часть занимает ровно половину круга. Сдавших на «отлично» и «удовлетворительно» в два раза меньше, чем сдавших «хорошо», соответствующие области в два раза меньше чем область оценки «хорошо».