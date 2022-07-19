Адресация в сети

Думаю, что при работе с интернет ссылками вы всегда замечали определенные закономерности. Когда мы переходим на разные страницы сайта, то в адресной строке меняется только часть после слэша, а основной сайт всегда оставался без изменений. Данный адрес в сети иначе называют URL. Это специальная форма обозначения индивидуального адреса какого-либо ресурса в интернете. URL необходим чтобы однозначно указать на что-то в интернете.
URL может быть представлен в виде слов, например: http://education.maximumtest.ru/signin или в виде цифр 77.88.55.77.Для успешного решения задания 7 нам достаточно поговорить подробно о словесном представлении.
|
URL состоит из
Пусть у нас есть веб адрес:
https://maximumtest.ru/ege/inf/ege2020.rar
Если разобрать каждую часть веб адреса, то получится:
|https
|maximumtest.ru
|ege/inf
|/ege2020.rar
|Протокол
|Доменное имя сайта
|каталог
|имя файла
Протокол определяет тип интернет службы.
Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7.Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1) obr.
2) /
3) org
4) ://
5) doc
6) rus.
7) https
Решение
Давайте подробнее разберем адрес данного файла.
https – протокол, который отделяется двоеточием и двумя слэшами.
obr – имя сайта.
org – домен. Он указывает на принадлежность сайта к группе. Домены делятся на несколько типов. В обычной жизни встречаются в основном географические (.ru, .ua) и тематические (.org – коммерческие организации).
Сервер obr отделяется от файла rus.doc «слэшем».
Теперь, разобравшись с тем, что было в задании, запишем внимательно ответ.
Ответ: 7413265