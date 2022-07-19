Адресация в сети

Думаю, что при работе с интернет ссылками вы всегда замечали определенные закономерности. Когда мы переходим на разные страницы сайта, то в адресной строке меняется только часть после слэша, а основной сайт всегда оставался без изменений. Данный адрес в сети иначе называют URL. Это специальная форма обозначения индивидуального адреса какого-либо ресурса в интернете. URL необходим чтобы однозначно указать на что-то в интернете.

URL может быть представлен в виде слов, например: http://education.maximumtest.ru/signin или в виде цифр 77.88.55.77.Для успешного решения задания 7 нам достаточно поговорить подробно о словесном представлении.

URL состоит из Протокол

знаки ://, отделяющие протокол от остальной части адреса

доменное имя (или IP-адрес) сайта

каталог на сервере, где находится файл

имя файла

Пусть у нас есть веб адрес:

https://maximumtest.ru/ege/inf/ege2020.rar

Если разобрать каждую часть веб адреса, то получится:

https maximumtest.ru ege/inf /ege2020.rar Протокол Доменное имя сайта каталог имя файла

Протокол определяет тип интернет службы.

Пример. Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7.Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 1) obr. 2) / 3) org 4) :// 5) doc 6) rus. 7) https

Решение

https://obr.org/rus.doc

Давайте подробнее разберем адрес данного файла.

https – протокол, который отделяется двоеточием и двумя слэшами.

obr – имя сайта.

org – домен. Он указывает на принадлежность сайта к группе. Домены делятся на несколько типов. В обычной жизни встречаются в основном географические (.ru, .ua) и тематические (.org – коммерческие организации).

Сервер obr отделяется от файла rus.doc «слэшем».

Теперь, разобравшись с тем, что было в задании, запишем внимательно ответ.

Ответ: 7413265