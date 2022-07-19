В данном теоретическом блоке разобраны основные преобразования, правила математической логики.
|Формула
|Описание
|A B = –A \/ B
|Разложение импликации
|A ≡ B = (A /\ B) \/ (–A /\ –B)
|Разложение эквиваленции
|A ≡ B = (–A \/ B) /\ (A \/ –B)
|– (A /\ B) = – A \/ –B
|Законы Де-Моргана
|– (A \/ B) = – A /\ –B
|0 /\ A = 0
|Правила 0
|0 \/ A = A
|1 /\ A = A
|Правила 1
|1 \/ A = 1
|A /\ A = A
|Тавтология
|A \/ A = A
|A \/ –A = 1
|Свойства инверсии
|A /\ –A = 0
|– (–A) = A
|A \/ B = B \/ A
|Коммутативность
|A /\ B = B /\ A
|A \/ (B \/ C) = (A \/ B) \/ C
|Ассоциативность
|A /\ (B /\ C) = (A /\ B) /\ C
|A /\ (B \/ C) = (A /\ B) \/ (A /\ C)
|Дистрибутивность
|A \/ (B /\ C) = (A \/ B) /\ (A \/ C)
|A \/ (A /\ B) = A
|Закон поглощения
|A /\ (A \/ B) = A
|A ≡ –B = –(A ≡ B)
|Работа с эквиваленцией
|–(A ≡ B) = C
A ≡ B = –C
Ниже рассмотрим подробнее некоторые из законов и разберём как доказывать равносильностьь выражений в булевой алгебре.
Формулы де-Моргана. Два главных выражения
Формулами де-Моргана называются две формулы, которые выглядят следующим образом:
¬(A /\ B) = ¬A \/ ¬B и ¬(A \/ B) = ¬A /\ ¬B
Эти выражения справедливы абсолютно всегда и используются, чтобы раскрывать инверсию перед скобкой. Чтобы убедиться, что эти формулы равносильны, достаточно построить для них таблицы истинности.
Для первой формулы:
|A
|B
|¬(A /\ B)
|¬A \/ ¬B
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
Для второй формулы:
|A
|B
|¬(A \/ B)
|¬A /\ ¬B
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
Свойства констант:
A /\ 1 = А
|A
|1
|A /\ 1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
A \/ 1 = 1
|A
|1
|A \/ 1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
A /\ 0 = 0
|A
|0
|A /\ 0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
A \/ 0 = A
|A
|0
|A \/ 0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
Закон двойного отрицания:
¬(¬А) = А
|A
|¬А
|¬(¬А)
|0
|1
|0
|1
|0
|1
Законы поглощения:
А /\ (A \/ B) = A
|A
|B
|A \/ B
|А /\ (A \/ B)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
А \/ (A /\ B) = A
|A
|B
|A /\ B
|А \/ (A /\ B)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
Законы алгебры логики помогают упрощать сложные логические выражения. Рассмотрим два примера.
Пример упрощения выражения.
–(–A P) /\ (Q –A) = 1 #раскрываем импликацию
P \/ Q /\ A = 0
Пример упрощения выражения.
– (X1 ≡ X2) /\ (X1 \/ X3 ) /\ ( –X1 \/ –X3 ) = 0 #свернем вторую и третью скобки в эквиваленцию
# (–X1 \/ X3 ) /\ ( X1 \/ –X3 ) = X1 ≡ X3 # (–(–X1 )\/ X3 ) /\ ( –X1 \/ –X3 ) = –X1 ≡ X3
– (X1 ≡ X2) /\ (–X1 ≡ X3) = 0 #вынесем отрицание из второй скобки
– (X1 ≡ X2) /\ – (X1 ≡ X3) = 0 #используем закон де-Моргана
– ((X1 ≡ X2) \/ (X1 ≡ X3)) = 0 #раскрываем отрицание
(X1 ≡ X2) \/ (X1 ≡ X3) = 1