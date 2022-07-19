Законы алгебры логики

В данном теоретическом блоке разобраны основные преобразования, правила математической логики.

Формула Описание A B = –A \/ B Разложение импликации A ≡ B = (A /\ B) \/ (–A /\ –B) Разложение эквиваленции A ≡ B = (–A \/ B) /\ (A \/ –B) – (A /\ B) = – A \/ –B Законы Де-Моргана – (A \/ B) = – A /\ –B 0 /\ A = 0 Правила 0 0 \/ A = A 1 /\ A = A Правила 1 1 \/ A = 1 A /\ A = A Тавтология A \/ A = A A \/ –A = 1 Свойства инверсии A /\ –A = 0 – (–A) = A A \/ B = B \/ A Коммутативность A /\ B = B /\ A A \/ (B \/ C) = (A \/ B) \/ C Ассоциативность A /\ (B /\ C) = (A /\ B) /\ C A /\ (B \/ C) = (A /\ B) \/ (A /\ C) Дистрибутивность A \/ (B /\ C) = (A \/ B) /\ (A \/ C) A \/ (A /\ B) = A Закон поглощения A /\ (A \/ B) = A A ≡ –B = –(A ≡ B) Работа с эквиваленцией –(A ≡ B) = C

A ≡ B = –C

Ниже рассмотрим подробнее некоторые из законов и разберём как доказывать равносильностьь выражений в булевой алгебре.

Формулы де-Моргана. Два главных выражения

Формулами де-Моргана называются две формулы, которые выглядят следующим образом:

¬(A /\ B) = ¬A \/ ¬B и ¬(A \/ B) = ¬A /\ ¬B

Эти выражения справедливы абсолютно всегда и используются, чтобы раскрывать инверсию перед скобкой. Чтобы убедиться, что эти формулы равносильны, достаточно построить для них таблицы истинности.

Для первой формулы:

A B ¬(A /\ B) ¬A \/ ¬B 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Для второй формулы:

A B ¬(A \/ B) ¬A /\ ¬B 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Свойства констант:

A /\ 1 = А

A 1 A /\ 1 0 1 0 1 1 1

A \/ 1 = 1

A 1 A \/ 1 0 1 1 1 1 1

A /\ 0 = 0

A 0 A /\ 0 0 0 0 1 0 0

A \/ 0 = A

A 0 A \/ 0 0 0 0 1 0 1

Закон двойного отрицания:

¬(¬А) = А

A ¬А ¬(¬А) 0 1 0 1 0 1

Законы поглощения:

А /\ (A \/ B) = A

A B A \/ B А /\ (A \/ B) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

А \/ (A /\ B) = A

A B A /\ B А \/ (A /\ B) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1

Законы алгебры логики помогают упрощать сложные логические выражения. Рассмотрим два примера.

Пример упрощения выражения.

–(–A P) /\ (Q –A) = 1 #раскрываем импликацию



–(A \/ P) /\ ( –Q \/ –A) = 1 #используем законы де-Моргана для второй скобки–(A \/ P) /\ –(Q /\ A) = 1 #используем закон де-Моргана для двух скобок–( A \/ P \/ Q /\ A) = 1 #раскрываем отрицаниеA \/ P \/ Q /\ A = 0 #используем правило тавтологии

P \/ Q /\ A = 0

Пример упрощения выражения.

– (X 1 ≡ X 2 ) /\ (X 1 \/ X 3 ) /\ ( –X 1 \/ –X 3 ) = 0 #свернем вторую и третью скобки в эквиваленцию

# (–X 1 \/ X 3 ) /\ ( X 1 \/ –X 3 ) = X 1 ≡ X 3 # (–(–X 1 )\/ X 3 ) /\ ( –X 1 \/ –X 3 ) = –X 1 ≡ X 3

– (X 1 ≡ X 2 ) /\ (–X 1 ≡ X 3 ) = 0 #вынесем отрицание из второй скобки

– (X 1 ≡ X 2 ) /\ – (X 1 ≡ X 3 ) = 0 #используем закон де-Моргана

– ((X 1 ≡ X 2 ) \/ (X 1 ≡ X 3 )) = 0 #раскрываем отрицание