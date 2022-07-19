Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Информатика
Логика
Основы логики Законы алгебры логики Методы решения логических задач Логические схемы и их составление
Программирование
Циклы Работа с файлами Строки и символьный тип данных Алгоритмы сортировки Условный оператор Алгоритмы поиска данных Массивы Функции и процедуры Основы Паскаля
Тематическое программирование
Программирование в системах счисления Программирование методов сортировки данных Программирование при решении логических задач Программирование алгоритмов поиска данных
ПК, его устройство и обеспечение
Устройство ПК Операционные системы и их функции Обеспечение ПК
Компьютерные сети
Адресация в сети Локальные сети Топологии локальных сетей
Информация и её кодирование
Кодирование изображения и звукового файла Содержательный подход Кодирование текстовой информации Вероятностный подход к измерению информации Позиционные системы счисления Алфавитный подход к измерению информации
Создание сайта
Изображения, гиперссылки, таблицы Язык HTML
Информационные технологии
Технологии обработки текстов Технологии табличных вычислений Технологии обработки изображения

Кодирование текстовой информации

Сегодня мы не можем представить жизнь без передачи информации. Но так было не всегда. Компьютеры научились работать с текстом благодаря появлению кодировок, о которых далее пойдет речь.

Что такое кодирование

Кодирование – это процесс представления информации в виде последовательности условных обозначений.

При этом кодирование происходит по определенным правилам, которые зависят от назначения кода, то есть от того, как и для чего этот код будет использоваться.

Кодировкой называется последовательность символов из некоторого алфавита, используемых при кодировании информации.

Данная последовательность представляется в виде кодовой таблицы, в которой номера строки и столбца определяют код слова.

Кодировка ASCII

Повсеместное распространение компьютеров и средств обмена текстовой информацией потребовало разработки единого стандарта кодирования для передачи и хранения информации. Такой стандарт разработали в США в 1963 году.

Таблицу из 27 = 128 символов назвали ASCII – Американский стандарт кодов для обмена информацией.

Кодировка ASCII

При развертывании в двоичную форму коды представляют собой семиразрядные целые двоичные числа в диапазоне от 000 00002 = 0016 = 0 до 111 11112 = 7F16 = 127.

По таблице вы могли заметить, что первые 32 символа обозначают некоторые действия при вводе текста. Этот набор от 00 до 1F называется управляющими символами и не отражаются какими-либо знаками на экране монитора или при печати. Следующие символы, начиная с 2016 имеют графическое отображение.

Пример.

Код 0816 = BS. Происходит стирание предыдущего символа.

Код 4216 = «В». На экране появляется символ «В».

Таблица ASCII соблюдает алфавитную последовательность прописных, строчных букв и десятичных цифр, что удобно при программной обработке символьной информации, например, для алфавитной сортировки слов.

Кодовые страницы (расширение кода ASCII)

Кодовые страницы – это расширение кода ASCII.

Восьмиразрядная двоичная кодировка позволяет кодировать алфавит из 28 = 256 символов. Таким образом, к первой половине ASCII, присоединяется вторая половина, на которой размещаются нелатинские алфавиты, символы псевдографики и некоторые другие знаки. Эта часть таблицы кодировки называется кодовой страницей (CP – code page).

Кодовая страница СР1251

СР1251 – кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для всех русских версий Microsoft Windows.

Пользуется довольно большой популярностью. СР1251 выгодно отличается от других 8-битных кириллических кодировок наличием практически всех символов, использующихся в русской типографике для обычного текста, она также содержит все символы для близких к русскому языку языков: украинского, белорусского, сербского и болгарского.

Кодовая страница CP1251 в операционной системе Windows

Кодовая страница KOI8

KOI8 – кодовая страница, разработанная для кодирования букв кириллических алфавитов.

Разработчики КОI8 поместили символы русского алфавита в таблице таким образом, что позиции кириллических символов соответствуют их фонетическим аналогам в английском алфавите в базовой таблице. Это означает, что если в тексте, написанном в КОИ-8, убирать восьмой бит каждого символа (отнять 128), то получается читабельный текст, хотя он и написан латинскими символами.

Пример.

Слова «Русский Текст» превратились бы в «rUSSKIJ tEKST».

Но из-за такого решения символы кириллицы оказались расположены не в алфавитном порядке.

Существует несколько вариантов кодировки КОI8 для различных кириллических алфавитов. Русский алфавит описывается в кодировке KOI8-R, украинский –– в KOI8-U.

Кодовая страница KOI8

Кодировка Unicode

Еще один стандарт символьной кодировки, где присутствует русский алфавит, – это

Unicode, разработанный в 1991 году и позволяющий закодировать 216 = 65 536 символов.

Диапазон кодов символов в шестнадцатеричной форме: от 0000 до FFFF, а каждому символу в такой кодировке отводится 2 байта памяти.

В Unicode отпадает потребность в кодовых страницах, так как стандарт включает в себя английский (латиница), русский (кириллица), греческий алфавиты, китайские иероглифы, математические, экономические, технические символы и другое.

Итог

Таким образом, выбор стандарта зависит от того, как и для чего будет использоваться код. Основные отличия кодировок представлены в таблице: