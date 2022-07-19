Кодирование текстовой информации

Сегодня мы не можем представить жизнь без передачи информации. Но так было не всегда. Компьютеры научились работать с текстом благодаря появлению кодировок, о которых далее пойдет речь.

Что такое кодирование

Кодирование – это процесс представления информации в виде последовательности условных обозначений.

При этом кодирование происходит по определенным правилам, которые зависят от назначения кода, то есть от того, как и для чего этот код будет использоваться.

Кодировкой называется последовательность символов из некоторого алфавита, используемых при кодировании информации.

Данная последовательность представляется в виде кодовой таблицы, в которой номера строки и столбца определяют код слова.

Кодировка ASCII

Повсеместное распространение компьютеров и средств обмена текстовой информацией потребовало разработки единого стандарта кодирования для передачи и хранения информации. Такой стандарт разработали в США в 1963 году.

Таблицу из 27 = 128 символов назвали ASCII – Американский стандарт кодов для обмена информацией.

Кодировка ASCII

При развертывании в двоичную форму коды представляют собой семиразрядные целые двоичные числа в диапазоне от 000 0000 2 = 00 16 = 0 до 111 1111 2 = 7F 16 = 127.

По таблице вы могли заметить, что первые 32 символа обозначают некоторые действия при вводе текста. Этот набор от 00 до 1F называется управляющими символами и не отражаются какими-либо знаками на экране монитора или при печати. Следующие символы, начиная с 20 16 имеют графическое отображение.

Пример.

16 = BS. Происходит стирание предыдущего символа. Код 08= BS. Происходит стирание предыдущего символа. Код 42 16 = «В». На экране появляется символ «В».

Таблица ASCII соблюдает алфавитную последовательность прописных, строчных букв и десятичных цифр, что удобно при программной обработке символьной информации, например, для алфавитной сортировки слов.

Кодовые страницы (расширение кода ASCII)

Кодовые страницы – это расширение кода ASCII.

Восьмиразрядная двоичная кодировка позволяет кодировать алфавит из 28 = 256 символов. Таким образом, к первой половине ASCII, присоединяется вторая половина, на которой размещаются нелатинские алфавиты, символы псевдографики и некоторые другие знаки. Эта часть таблицы кодировки называется кодовой страницей (CP – code page).

Кодовая страница СР1251

СР1251 – кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для всех русских версий Microsoft Windows.

Пользуется довольно большой популярностью. СР1251 выгодно отличается от других 8-битных кириллических кодировок наличием практически всех символов, использующихся в русской типографике для обычного текста, она также содержит все символы для близких к русскому языку языков: украинского, белорусского, сербского и болгарского.

Кодовая страница CP1251 в операционной системе Windows

Кодовая страница KOI8

KOI8 – кодовая страница, разработанная для кодирования букв кириллических алфавитов.

Разработчики КОI8 поместили символы русского алфавита в таблице таким образом, что позиции кириллических символов соответствуют их фонетическим аналогам в английском алфавите в базовой таблице. Это означает, что если в тексте, написанном в КОИ-8, убирать восьмой бит каждого символа (отнять 128), то получается читабельный текст, хотя он и написан латинскими символами.

Пример.

Слова «Русский Текст» превратились бы в «rUSSKIJ tEKST».

Но из-за такого решения символы кириллицы оказались расположены не в алфавитном порядке.

Существует несколько вариантов кодировки КОI8 для различных кириллических алфавитов. Русский алфавит описывается в кодировке KOI8-R, украинский –– в KOI8-U.

Кодовая страница KOI8

Кодировка Unicode

Еще один стандарт символьной кодировки, где присутствует русский алфавит, – это

Unicode, разработанный в 1991 году и позволяющий закодировать 216 = 65 536 символов.

Диапазон кодов символов в шестнадцатеричной форме: от 0000 до FFFF, а каждому символу в такой кодировке отводится 2 байта памяти.

В Unicode отпадает потребность в кодовых страницах, так как стандарт включает в себя английский (латиница), русский (кириллица), греческий алфавиты, китайские иероглифы, математические, экономические, технические символы и другое.

Итог

Таким образом, выбор стандарта зависит от того, как и для чего будет использоваться код. Основные отличия кодировок представлены в таблице: