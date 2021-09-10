Онлайн-курсы по математике
для 8 класса
Поможем освоить школьную программу и улучшить оценки
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Чему ребёнок научится на курсе
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Курс "Максимум", годовой
- Мини-группа онлайн до 15 человек
- 66 уроков, 1 урок в неделю по 2 часа 30 мин
- Двусторонняя видеосвязь на уроках с эффектом присутствия
- 1 пробный ОГЭ с разбором
- Личные беседы с преподавателем
- Проверка домашних заданий
- Индивидуальный разбор ошибок
- Индивидуальный план подготовки
6 500 руб/мес
8 платежей
52 000 руб. за курс
8 платежей
52 000 руб. за курс
или 45 000 руб/курс
при оплате сразу
при оплате сразу
Программа курса
Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
- Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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О чем важно знать родителям
Почему ребёнку не хватает школьных уроков по математике?Школьная программа по математике усложняется каждый год. С 5 класса школьники знакомятся с научной математикой: учатся работать с натуральными числами, процентами и математической моделью. В 7 классе математика делиться на алгебру и геометрию. Ученики доказывают теоремы, знакомятся с фигурами и развивают пространственное мышление.Математика — системная наука: каждая тема базируется на предыдущей. Поэтому нужно вовремя закрывать пробелы и не стесняться задавать вопросы преподавателю.
Что выбрать: репетитора или курсы?Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.Узнайте больше о преимуществах курсов MAXIMUM перед репетиторами на индивидуальной консультации
В каком формате проходят занятия?Курс закрывет пробелы младших классов, помогает освоить школьную программу и заложить базу для более сложных тем 8–9 классов.На уроках разбираем традиционные и нестандартные методы решения заданий школьной программы и формата ОГЭ. Чтобы ученики до конца разобрались в теме, на курсе предусмотрены закрепляющие упражнения, домашние работы и индивидуальный разбор ошибок.Обучение построено от простого к сложному, поэтому ученики понимают самые сложные темы. Решение каждой задачи разбивается на отдельные навыки, которые отрабатываются на уроке. Это помогает школьникам развить системное мышление и решать любые задачи по алгоритмам.
Как проходят занятия?● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материал.● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание учеников● После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах.
Как проходит онлайн-обучение?
- Заключаем договор и несем юридическую ответственность за результат в обучении.
- У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому вы можете вернуть до 13% от курса в виде налогового вычета
FAQ
Почему учебный курс эффективнее репетиторов?● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков.● Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса.
Кому подойдет курс?● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу.
Как проходит обучение?● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике.● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах