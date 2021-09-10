Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.

Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.

Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.

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