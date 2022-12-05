Всё для учёбы — в личном кабинете

Мы создали специальный личный кабинет, где можно найти все необходимое для эффективной подготовки по русскому языку за 8 класс. В нем вы найдете: расписание занятий, домашние задания и контрольные работы, видеоуроки, прогресс своего обучения в цифрах. Также личный кабинет позволяет общаться с преподавателем в чате