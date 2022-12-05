Каждый год школьная программа становится сложнее: появляются абстрактные темы, новые задания. Учащимся 5-8 классов начинает не хватать времени, чтобы закрепить знания, появляются пробелы, ухудшается успеваемость, теряются навыки и интерес к учебе
Чему ребенок научится на онлайн-курсе по русскому языку для 8 классов?
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Программа курса
- Фонетика. Лексика. Орфография. Морфология
- Словосочетание. Простое и сложное предложение. Подлежащее, сказуемое, определения, дополнения и обстоятельства
- Односоставные предложения
- Синтаксический анализ предложения и знаки препинания
- Вводные слова. Сравнительные обороты. Вставные конструкции
- Прямая и косвенная речь
- Стили и типы речи
Наши преподаватели
- Сдали ЕГЭ на 90+ баллов и поступили в престижный российский вуз
- Каждый год пишут пробные ЕГЭ и ОГЭ. Знают все об экзаменах
- Прошли сложный многоэтапный отбор, чтобы преподавать курсы по русскому языку для 8 классов в нашем учебном центре. Только 3% кандидатов становятся наставниками центра
- Ежемесячно проходят тренинги по предмету и методической подготовке
- Доступно объясняют теоретический материал и практические задания, разбирают ошибки каждого ученика, мотивируют на положительный результат и получение знаний вне уроков
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О чем должны знать родители?
- 1. Почему необходимы дополнительные занятия по русскому для 8 классов?К 9 классу, когда необходимо сдавать обязательный экзамен по русскому языку, школьники остаются с пробелами, которые не успевают закрывать. В результате теряют баллы на экзаменах, не могут поступить в ССУЗ, перейти в 10 класс. Проблема перетекает в старшие классыДополнительные занятия по языку помогают ученикам быстро закрыть пробелы в школьной программе, подготовиться к более сложным заданиям
- 2. Что лучше: занятия с репетитором или онлайн-курсы?Обучение в центре начинается с диагностики знаний ученика. Преподаватель определяет сильные стороны и пробелы в знаниях, а также постановки целей. Школьник сразу понимает, какие задачи первостепенны и видит свой прогресс на протяжении всего курсаМы проводим бесплатные консультации перед каждым курсом. Это позволяет объективно оценивать возможности учеников, ставить цели, составлять индивидуальные планы подготовки. Кроме того, одна из главных задач педагога — мотивировать ученика, вызывать интерес к учебеА эффективность курса можно всегда отследить по результатам в цифрах. Вся необходимая информация находится в модулеТакже наши ученики занимаются по специальным материалам, разработанным методистами MAXIMUM Education с учетом требований ФИПИ, ФГОС. Курс синхронизирован со школьной программой и строится на базе «от простого к сложному»
- 3. Формат занятий?Уроки проводятся по собственным методикам и материалам нашего центра, которые позволяют развить у ребенка врожденную грамотностьЗанятия проходят в следующем формате:• Изучение теории по учебникам онлайн-модуля• Отработка практики: анализ текстов, разбор заданий, развитие устной и письменной речи• Закрепление знаний: домашние задания, интерактивы в формате брейн-рингов, тестов, зачетом, Тотальных диктантов
- 4. Как проходят уроки?Занятия начинаются с изучения теоретической части и закрепления правил на практике, которая проходит в группах и индивидуально. Каждый учащийся должен закрепить пройденный материалПедагог отвечает на вопросы по предмету, разбирает сложные моменты и разные форматы заданий, которые меняет через каждые 15 минут, чтобы школьники не теряли внимательность и не погружались в монотонную работуПосле занятий ученики выполняют домашнее задание. Педагог проверяет ДЗ, указывает на ошибки и разбирает их, напоминает о долгах. Школьник всегда может задать вопрос
- 5. Кому подойдет онлайн-курс?Наши курсы по русскому для школьников 8 классов подойдут для подростков с разным уровнем знаний. Предмет изучается углубленно и системно, пробелы в знаниях закрываются быстро за любой период школьной программы с 5 по 7 классКурс подойдет ученикам, которые хотят перейти в профильный класс, улучшить оценки в школе, заполнить пробелы в знаниях, научиться самостоятельно выполнять ДЗ, использовать простые методы и алгоритмы решения заданий и быстрого запоминания теории
Как проходят онлайн-уроки?
Ответственность за результаты каждого ученика
- Наш центр заключает с клиентами официальный договор на оказание услуг
- Кроме того, мы имеем необходимую государственную лицензию, которая разрешает вести образовательную деятельность
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Узнайте, как проходят занятия, определите уровень знаний и подберите удобный формат обучения
FAQ
- Почему учебный курс эффективнее репетиторов?● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков.● Ученик и родитель видят прогресс в личном кабинете в любой момент курса.
- Кому подойдет курс?● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу.
- Как проходит обучение?● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике.● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах