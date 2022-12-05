В общеобразовательных классах средней школы на обществознание отводится 2 часа. За это время трудно освоить программу на достаточном уровне и сдать ОГЭ в 9 классе.





Если ученик планирует сдавать обществознание на ЕГЭ, то нарабатывать базу знаний нужно уже сейчас. В 10-11 классе наверстать упущенное будет сложно — в старшей школе времени на дополнительные занятия не хватает.





В средней школе обязательно нужно разобраться в основах механики, молекулярной обществознанию и электродинамике, ведь в старшей школе эти темы будут только углубляться.