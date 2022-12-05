Онлайн-курсы по обществознанию для 8 класса

С нами ученик улучшит оценки, закроет пробелы в знаниях и полюбит обществознание

Чему ребёнок научится на курсе

    Восстановит пробелы в знаниях и будет лучше разбираться в предмете
    Научится критически мыслить, отстаивать свое мнение и доносить его в корректной форме
    Сможет развиваться как личность, лучше понимать себя и свои интересы
    Обретет уверенность в себе и освоит навыки ведения дискуссий

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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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О чем важно знать родителям

  1. Почему ребёнку не хватает школьных уроков по обществознанию?

    В общеобразовательных классах средней школы на обществознание отводится 2 часа. За это время трудно освоить программу на достаточном уровне и сдать ОГЭ в 9 классе.


    Если ученик планирует сдавать обществознание на ЕГЭ, то нарабатывать базу знаний нужно уже сейчас. В 10-11 классе наверстать упущенное будет сложно — в старшей школе времени на дополнительные занятия не хватает.


    В средней школе обязательно нужно разобраться в основах механики, молекулярной обществознанию и электродинамике, ведь в старшей школе эти темы будут только углубляться.

  2. Что выбрать: репетитора или курсы?

    Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.


    Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.


    Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.


    Узнайте больше о преимуществах курсов MAXIMUM перед репетиторами на индивидуальной консультации.

  3. В каком формате проходят занятия?

    Курс закрывет пробелы младших классов, помогает освоить школьную программу и заложить базу для более сложных тем 8–9 классов.


    На уроках разбираем традиционные и нестандартные методы решения заданий школьной программы и формата ОГЭ. Чтобы ученики до конца разобрались в теме, на курсе предусмотрены закрепляющие упражнения, домашние работы и индивидуальный разбор ошибок.


    Обучение построено от простого к сложному, поэтому ученики понимают самые сложные темы. Решение каждой задачи разбивается на отдельные навыки, которые отрабатываются на уроке. Это помогает школьникам развить системное мышление и решать любые задачи по алгоритмам.

  4. Как проходят занятия?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материал.


    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание учеников.


    ● После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах.

Как проходит онлайн-обучение?

    Всё для учёбы — в личном кабинете
    В личном кабинете есть всё, что нужно для учёбы: расписание уроков, теория, домашние задания, статистика прогресса и чат с преподавателем
    Уроки в реальном времени
    Занятия проходят в режиме реального времени — как в классе. Преподаватель видит каждого ученика и контролирует внимание группы. В любой момент можно задать вопрос в чате или обсудить тему голосом
    Обратная связь
    Преподаватель отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и индивидуально разбирает ошибки. На курсе есть личные встречи, где преподаватель обсуждает прогресс в обучении, успеваемость и мотивацию подростка.
    Аналитика прогресса
    Ученики делают домашние задания и пишут контрольные по каждой теме. В личном кабинете можно следить за прогрессом школьника: посещаемостью, рейтингом в баллах, домашними заданиями.
Ответственность за результаты каждого ученика
Гарантия поступления
  • Наш центр заключает с клиентами официальный договор на оказание услуг
  • Кроме того, мы имеем необходимую государственную лицензию, которая разрешает вести образовательную деятельность
Способы оплаты стрелка

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Узнайте, как проходят занятия, определите уровень знаний и подберите удобный формат обучения

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FAQ
  1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?
    ● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.
    ● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков.
    ● Ученик и родитель видят прогресс в личном кабинете в любой момент курса.
  2. Кому подойдет курс?
    ● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу.
  3. Как проходит обучение?
    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике.
    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика
    ● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах