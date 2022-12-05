Чему ребенок научится на онлайн-курсе по математике для 8 класса?
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Наши преподаватели
- Сдали ЕГЭ на 90+ баллов и поступили в престижный российский вуз
- Чтобы преподавать у нас, прошли строгий отбор из четырех этапов. Вошли в 3% кандидатов на должность преподавателя курсов
- Каждый месяц проходят тренинги по предмету и методической подготовке. Делятся опытом с другими педагогами и пишут научные статьи
- Доступно объясняют материал, разбирают ошибки, а не ругают, мотивируют на положительный результат
- Помогают справиться с самыми сложными заданиями, закрывают пробелы по теории и практике
- 1. Почему необходимы дополнительные занятия по математике?Ребенку может не хватать уроков в школе. Но почему так происходит? Каждый год в программу вносятся изменения. Она становится сложнее, появляются новые форматы заданий и темы. В пятом классе дети высчитывают проценты, работают с математическими моделями и так далее. В седьмом классе появляется алгебра и геометрия. Ученики должны знать теоремы и уметь их доказывать, постоянно работать с пространственным мышлениемЕсли вовремя не решать проблему с пробелами в знаниях, школьнику будет тяжело усваивать программу, что повлечет за собой снижение успеваемости и страх перед предметомДополнительные занятия по алгебре и геометрии для 8 класса помогут заполнить пробелы и повысить оценки в школе. Кроме того, преподаватель мотивирует детей на хорошие результаты, отвечает на любые вопросы по предмету, разбирает ошибки
- 2. Что лучше: занятия с репетитором или онлайн-курсы?Обучение в MAXIMUM Education начинается с диагностики знаний ребенка. Это позволяет определить его сильные стороны и вовремя закрыть пробелы. Педагог лично беседует с учеником, помогает правильно поставить цели, составляет индивидуальный план занятий, контролирует результат на протяжении всего курса. Важно постоянно поддерживать мотивацию, интерес к предметуЭффективность обучения видна в статистике. У родителей, учеников и преподавателей есть свой онлайн-модули, в которых отражается весь прогресс обученияМатериалы курса составляются нашими методистами и соответствуют школьной программе, требованиям ФИПИ и ФГОС. Ученик не просто решает задачи, а учится понимать предметВажную роль играют и условия обучения, общение с педагогом. Наши ученики чувствуют ответственность за выполненные задания. А со сложными моментами помогает разобраться преподаватель, который не ругает за ошибки, а разбирает их
- 3. Формат обучения?Уроки помогают закрыть пробелы с 5 по 7 класс, чтобы ребенок смог справиться со школьной программой и перейти к решению более сложных задачНа занятиях педагоги учат использовать простые алгоритмы решения задач в формате ОГЭ, а также традиционные методыДля закрепления полученных навыков школьники выполняют различные упражнения, ДЗ, учатся не допускать ошибок из-за невнимательностиЧтобы ребенок освоил решение заданий по алгоритмам и хорошо развил системное мышление, мы работаем по программе от простого к сложному
- 4. Как проходят уроки?Урок начинается с изучения теории на основе материалов, разработанных нашим образовательным центром. Полученные знания закрепляются практикой индивидуальной или в группахПреподаватель отвечает на вопросы учеников, меняет формат заданий, постоянно поддерживает внимание в классеПосле занятий ученики должны выполнить ДЗ. А если ребенок пропустил урок, он может посмотреть его в видеозаписи, после задать вопросы учителюПреподаватель мотивирует ребенка учиться вне занятий, постоянно повышать свой уровень знаний
- 5. Кому подойдет учебный курс по алгебре и геометрии для 8 классов?Курсы подходят для школьников с разным уровнем знаний. Обучение проходит системно. Программа разработана таким образом, чтобы ребенок легко и быстро запоминал материал, мог применять простые методы решенийКурс подойдет тем, кто хочет повысить успеваемость в школе, заполнить пробелы в знаниях, научиться выполнять ДЗ без посторонней помощи, перейти в профильный класс
Как проходят онлайн-уроки?
- Наш центр заключает с клиентами официальный договор на оказание услуг
- Кроме того, мы имеем необходимую государственную лицензию, которая разрешает вести образовательную деятельность
Подберите курс с нашим экспертом
Узнайте, как проходят занятия, определите уровень знаний и подберите удобный формат обучения
FAQ
- Почему учебный курс эффективнее репетиторов?
● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.
● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков.
● Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса.
- Кому подойдет курс?
● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу.
- Как проходит обучение?
● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике.
● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика
● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах
- Преимущества онлайн-уроков
Дистанционное обучение по математике для учеников 8 класса поможет подростку быстро освоить школьную программу, проработать пробелы в знаниях с 5 по 7 класс, подготовиться к контрольным работам, олимпиадам и предстоящему ОГЭ.
Онлайн-уроки дают хороший старт для тех, кто планирует поступать после девяти классов в профильную школу, лицей, гимназию, колледж или техникум. Подростки разбирают задания разного уровня сложности, пишут тесты и проверочные работы, готовятся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ.
Подготовка осуществляется комплексно по темам алгебры и геометрии. Школьники изучают теорию и отрабатывают знания на практике: пишут проверочные работы, тесты, выполняют домашние задания.
Задача педагога — в доступной и понятной форме объяснить тему, ответить на вопросы учеников, проработать задания и проверить ДЗ. Кроме того, наставник укажет на ошибки, научит использовать специальные алгоритмы для быстрого решения задач разного уровня сложности.
Преимущества онлайн-курсов по математике для 8 класса:
- Занятия проходят в комфортной для учеников обстановке.
- Все нужные для уроков материалы собраны в электронном модуле.
- Каждый ученик может отследить свой прогресс. Достижения фиксируются в модулях.
- Дополнительные занятия помогают закрыть все пробелы за курс с 5 по 8 класс, эффективно подготовиться к предстоящим экзаменам.
- Наставники мотивируют подростков на достижение поставленных целей: хорошие оценки в школе, сдачу контрольных работ на 4 и 5, участие в олимпиаде, перевод в профильный класс и так далее.
- Курсы представлены в нескольких форматах. Можно заниматься индивидуально с преподавателем или выбрать недорогие занятия в группах.