Онлайн-курсы по математике для 8 класса

С нами ученик улучшит оценки, закроет пробелы в знаниях и полюбит математику

Чему ребенок научится на онлайн-курсе по математике для 8 класса?

    Наши преподаватели научат ребенка понимать предмет, работать с заданиями разной сложности по алгоритмам. Школьник быстро разберется с программой старших классов, а также государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ
    Дополнительные занятия по математике для 8 классов помогут ученику эффективнее готовиться к контрольным работам, вовремя выполнять ДЗ без помощи посторонних. Ребенок будет увереннее чувствовать себя на школьных уроках, перестанет бояться отвечать у доски
    Программа курсов направлена не на зазубривание теории, а на структурирование и упорядочивание знаний, системное мышление, решение логических задач. Школьники учатся последовательно решать задачи, считать в уме. Ребенок быстрее запоминает формулы и может легко применить на практике
    Не бояться математики, понимать задачи и решать их по шагам, легко запоминать формулы и применять их на практике

Подберите курс с нашим экспертом

Узнайте, как проходят занятия, определите уровень знаний и подберите удобный формат обучения

Выберите класс

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Наши преподаватели

  • Сдали ЕГЭ на 90+ баллов и поступили в престижный российский вуз
  • Чтобы преподавать у нас, прошли строгий отбор из четырех этапов. Вошли в 3% кандидатов на должность преподавателя курсов
  • Каждый месяц проходят тренинги по предмету и методической подготовке. Делятся опытом с другими педагогами и пишут научные статьи
  • Доступно объясняют материал, разбирают ошибки, а не ругают, мотивируют на положительный результат
  • Помогают справиться с самыми сложными заданиями, закрывают пробелы по теории и практике
Узнайте больше!
О чем должны знать родители?
  1. 1. Почему необходимы дополнительные занятия по математике?
    Ребенку может не хватать уроков в школе. Но почему так происходит? Каждый год в программу вносятся изменения. Она становится сложнее, появляются новые форматы заданий и темы. В пятом классе дети высчитывают проценты, работают с математическими моделями и так далее. В седьмом классе появляется алгебра и геометрия. Ученики должны знать теоремы и уметь их доказывать, постоянно работать с пространственным мышлением
    Если вовремя не решать проблему с пробелами в знаниях, школьнику будет тяжело усваивать программу, что повлечет за собой снижение успеваемости и страх перед предметом
    Дополнительные занятия по алгебре и геометрии для 8 класса помогут заполнить пробелы и повысить оценки в школе. Кроме того, преподаватель мотивирует детей на хорошие результаты, отвечает на любые вопросы по предмету, разбирает ошибки
  2. 2. Что лучше: занятия с репетитором или онлайн-курсы?
    Обучение в MAXIMUM Education начинается с диагностики знаний ребенка. Это позволяет определить его сильные стороны и вовремя закрыть пробелы. Педагог лично беседует с учеником, помогает правильно поставить цели, составляет индивидуальный план занятий, контролирует результат на протяжении всего курса. Важно постоянно поддерживать мотивацию, интерес к предмету
    Эффективность обучения видна в статистике. У родителей, учеников и преподавателей есть свой онлайн-модули, в которых отражается весь прогресс обучения
    Материалы курса составляются нашими методистами и соответствуют школьной программе, требованиям ФИПИ и ФГОС. Ученик не просто решает задачи, а учится понимать предмет
    Важную роль играют и условия обучения, общение с педагогом. Наши ученики чувствуют ответственность за выполненные задания. А со сложными моментами помогает разобраться преподаватель, который не ругает за ошибки, а разбирает их
  3. 3. Формат обучения?
    Уроки помогают закрыть пробелы с 5 по 7 класс, чтобы ребенок смог справиться со школьной программой и перейти к решению более сложных задач
    На занятиях педагоги учат использовать простые алгоритмы решения задач в формате ОГЭ, а также традиционные методы
    Для закрепления полученных навыков школьники выполняют различные упражнения, ДЗ, учатся не допускать ошибок из-за невнимательности
    Чтобы ребенок освоил решение заданий по алгоритмам и хорошо развил системное мышление, мы работаем по программе от простого к сложному
  4. 4. Как проходят уроки?
    Урок начинается с изучения теории на основе материалов, разработанных нашим образовательным центром. Полученные знания закрепляются практикой индивидуальной или в группах
    Преподаватель отвечает на вопросы учеников, меняет формат заданий, постоянно поддерживает внимание в классе
    После занятий ученики должны выполнить ДЗ. А если ребенок пропустил урок, он может посмотреть его в видеозаписи, после задать вопросы учителю
    Преподаватель мотивирует ребенка учиться вне занятий, постоянно повышать свой уровень знаний
  5. 5. Кому подойдет учебный курс по алгебре и геометрии для 8 классов?
    Курсы подходят для школьников с разным уровнем знаний. Обучение проходит системно. Программа разработана таким образом, чтобы ребенок легко и быстро запоминал материал, мог применять простые методы решений
    Курс подойдет тем, кто хочет повысить успеваемость в школе, заполнить пробелы в знаниях, научиться выполнять ДЗ без посторонней помощи, перейти в профильный класс

Как проходят онлайн-уроки?

    Всё для учёбы — в личном кабинете
    Подготовка по математике для 8 класса проходит в онлайн-формате. Все необходимые материалы собраны в личном кабинете: учебники, ДЗ, рейтинги в цифрах, расписание занятий, част с учителем
    Уроки в реальном времени
    Уроки в режиме реального времени. Дети занимаются в группах и индивидуально. Педагог видит каждого ученика в классе, что позволяет ему контролировать учебный процесс, акцентировать внимание на важных моментах. Учитель задает вопросы в чате в письменном виде или в формате разговора
    Обратная связь
    Обратная связь с учителем. Педагог проверяет ДЗ, разбирает ошибки ученика. Можно выбрать формат обучения с личными встречами, на которых обсуждаются результаты школьника, успеваемость, мотивация
    Аналитика прогресса
    Отслеживание прогресса. На курсах по математике для 8 класса школьники пишут контрольные, выполняют ДЗ. Аналитику прогресса обучения отслеживают в личном кабинете по рейтингу баллов, результатам выполненных ДЗ, контрольных работ, посещаемости
Ответственность за результаты каждого ученика
Гарантия поступления
  • Наш центр заключает с клиентами официальный договор на оказание услуг
  • Кроме того, мы имеем необходимую государственную лицензию, которая разрешает вести образовательную деятельность
Способы оплаты стрелка

Подберите курс с нашим экспертом

Узнайте, как проходят занятия, определите уровень знаний и подберите удобный формат обучения

Выберите класс

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

FAQ

  1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?

    ● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.

    ● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков.

    ● Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса.

  2. Кому подойдет курс?

    ● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу.

  3. Как проходит обучение?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике.

    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика

    ● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах

  4. Преимущества онлайн-уроков

    Дистанционное обучение по математике для учеников 8 класса поможет подростку быстро освоить школьную программу, проработать пробелы в знаниях с 5 по 7 класс, подготовиться к контрольным работам, олимпиадам и предстоящему ОГЭ.


    Онлайн-уроки дают хороший старт для тех, кто планирует поступать после девяти классов в профильную школу, лицей, гимназию, колледж или техникум. Подростки разбирают задания разного уровня сложности, пишут тесты и проверочные работы, готовятся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ.


    Подготовка осуществляется комплексно по темам алгебры и геометрии. Школьники изучают теорию и отрабатывают знания на практике: пишут проверочные работы, тесты, выполняют домашние задания.


    Задача педагога — в доступной и понятной форме объяснить тему, ответить на вопросы учеников, проработать задания и проверить ДЗ. Кроме того, наставник укажет на ошибки, научит использовать специальные алгоритмы для быстрого решения задач разного уровня сложности.


    Преимущества онлайн-курсов по математике для 8 класса:

    • Занятия проходят в комфортной для учеников обстановке.
    • Все нужные для уроков материалы собраны в электронном модуле.
    • Каждый ученик может отследить свой прогресс. Достижения фиксируются в модулях.
    • Дополнительные занятия помогают закрыть все пробелы за курс с 5 по 8 класс, эффективно подготовиться к предстоящим экзаменам.
    • Наставники мотивируют подростков на достижение поставленных целей: хорошие оценки в школе, сдачу контрольных работ на 4 и 5, участие в олимпиаде, перевод в профильный класс и так далее.
    • Курсы представлены в нескольких форматах. Можно заниматься индивидуально с преподавателем или выбрать недорогие занятия в группах.