Курсы MAXIMUM Education по физике

Выберите курс и начните учиться прямо сейчас.
Класс Класс
Физика Физика
Формат Формат
Предыдущая
Следующая
Показать больше
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 90 уроков
MAXIMUM ИЗИ
Инновационный продукт с применением искусственного интелекта (AI)
  • 💻 Интерактивные онлайн-уроки: получай баллы за активность
  • 📚 Группы без ограничения участников
  • 📆 Каждый месяц 12 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 Пробный ЕГЭ с разбором заданий
от 990 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 3 урока
3 индивидуальных онлайн-урока
Увидеть первый прогресс
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1200 ₽ за урок
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 8 уроков
8 индивидуальных онлайн-уроков
Подготовиться к контрольной работе
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1088 ₽ за урок
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 62 урока
Онлайн-курс подготовки к ОГЭ-2023
по предметам "Стандарт"
  • Онлайн-вебинары для мотивированных учеников

  • 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
  • 📚 Группы до 90 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 3 пробных ОГЭ и индивидуальный разбор ошибок
3 600 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 62 урока
Онлайн-курс подготовки к ЕГЭ-2023
по предметам "Стандарт"
  • Онлайн-вебинары для мотивированных учеников

  • 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
  • 📚 Группы до 90 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 3 пробных ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
3 600 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 62 урока
Онлайн-курс подготовки к ЕГЭ-2024
по предметам "Стандарт"
  • Онлайн-вебинары для мотивированных учеников

  • 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
  • 📚 Группы до 90 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 Пробный ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
3 600 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 16 уроков
16 индивидуальных онлайн-уроков
Закрыть пробелы в программе
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1 050 ₽ за урок
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 32 урока
32 индивидуальных онлайн-урока
Сделаем из "тройки" твердую "четверку"
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1 006 ₽ за урок
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 66 уроков
Продвинутый курс подготовки
к ОГЭ-2023 в формате "Максимум онлайн"
  • Персонализированный курс с индивидуальным подходом к каждому ученику

  • 💻 5 личных встреч с преподавателем, уроки с индивидуальным планом
  • 📚 Группы до 20 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 3 пробных ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
14 400 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 48 уроков
48 индивидуальных онлайн-уроков
Сэкономим на домашке 100 часов вашего времени
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
960 ₽ за урок
🏫 В классе
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 87 уроков
Интенсивная подготовка к ОГЭ-2023
в формате "Максимум онлайн + в классе"
  • Классное оффлайн-комьюнити и усиленная подготовка

  • 📆 Учись в классе и онлайн: каждый месяц 12 уроков
  • 👩‍🏫 5 личных встреч с преподавателем, уроки с индивидуальным планом
  • 📚 Группы до 25 человек
  • 🧐 Пробный экзамен и индивидуальный разбор ошибок
17 800 ₽ в месяц
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Почему обращаются к Maximum Education

Мы изучили все изменения приемной кампании 2022, а так же все тонкости поступления в крупнейшие вузы России, чтобы у наших учеников было преимущество при поступлении. А еще ментор поддерживает и мотивирует учеников, следит за календарем важных дат, чтобы вы точно поступили на бюджет
260 000 учеников прошли курсы
94% рекомендуют нас
360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
Man with frame

Часто задаваемые вопросы

  1. Что выбрать: репетитора или курсы?
  2. Как проходят занятия?
  3. Как проходит онлайн-обучение?
  4. Можно ли вернуть налоговый вычет?