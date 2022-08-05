● В онлайн-модуле есть всё, что нужно для учёбы: расписание уроков, теория, домашние задания, статистика прогресса и чат с преподавателем.

● Занятия проходят в режиме реального времени — как в классе. Преподаватель видит каждого ученика и контролирует внимание группы. В любой момент можно задать вопрос в чате или обсудить тему голосом.

● Преподаватель отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и индивидуально разбирает ошибки. На курсе есть личные встречи, где преподаватель обсуждает прогресс в обучении, успеваемость и мотивацию подростка.

● Ученики делают домашние задания и пишут контрольные по каждой теме. В онлайн-модуле можно следить за прогрессом школьника: посещаемостью, рейтингом в баллах, домашними заданиями.