Курсы MAXIMUM Education по биологии для 10 класса.

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Биология Биология
Формат Формат
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 62 урока
Онлайн-курс подготовки к ЕГЭ-2024
по предметам "Стандарт"
  • Онлайн-вебинары для мотивированных учеников

  • 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
  • 📚 Группы до 90 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 Пробный ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
3 600 ₽ в месяц
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