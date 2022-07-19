Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
Экономические цели и функции государства Экономические функции домохозяйства Инфляция Экономические системы и собственность Налоги, уплачиваемые гражданами Разделение труда и специализация Деньги Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Заработная плата и стимулирование труда Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги
Право
Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте

Социальный статус – реальное положение человека в обществе.

Социальная роль – модель поведения, ориентированная на социальный статус и ожидаемая от индивида со стороны общества.

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Виды социальных ролей

  1. Основные (социальная позиция, которая заранее предписана индивиду независимо от заслуг) - гражданин, собственник, потребитель и т.д.

  2. Ситуационные (приобретены в результате свободного выбора и усилий индивида) - пассажир, пешеход, зритель и т.д.

Примеры социальных ролей подростка

  1. Сын/дочь

  2. Ученик

  3. Футбольный болельщик

  4. Пассажир

  5. Потребитель

  6. Посетитель интернет-сайта

Ролевые конфликты

В силу того, что один человек выполняет несколько ролей, возникают ролевые конфликты.

Ролевой конфликт – это ситуация, в которой человек сталкивается с необходимостью удовлетворять требования двух или более несовместимых ролей

Виды ролевых конфликтов

1. Межролевой конфликт

  • Требования одной социальной роли противоречат требованиям другой

  • Конфликт гражданина и друга

2. Внутриролевой конфликт

  • Требования одной и той же роли противоречат между собой

  • Конфликт строгих и дружелюбных родителей