Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте

Социальная роль – модель поведения, ориентированная на социальный статус и ожидаемая от индивида со стороны общества.
Основные (социальная позиция, которая заранее предписана индивиду независимо от заслуг) - гражданин, собственник, потребитель и т.д.
Ситуационные (приобретены в результате свободного выбора и усилий индивида) - пассажир, пешеход, зритель и т.д.
Сын/дочь
Ученик
Футбольный болельщик
Пассажир
Потребитель
Посетитель интернет-сайта
В силу того, что один человек выполняет несколько ролей, возникают ролевые конфликты.
Виды ролевых конфликтов
1. Межролевой конфликт
Требования одной социальной роли противоречат требованиям другой
Конфликт гражданина и друга
2. Внутриролевой конфликт
Требования одной и той же роли противоречат между собой
Конфликт строгих и дружелюбных родителей