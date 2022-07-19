Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Формулы и выражения
Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Основы математической статистики Текстовые задачи на работу
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Равенство фигур Средняя линия Симметрия Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Медиана Окружнoсть и круг Прямые и углы на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Площади четырёхугольников Квадрат Виды треугольников Треугольники. Площади Элементы планиметрии Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Биссектриса Высота Ромб Параллелограммы Серединный перпендикуляр

Биссектриса

Биссектриса ― луч, который соединяет вершину треугольника с противоположной стороной, при этом разделяя угол на две равные части.

Свойства биссектрисы треугольника:

1. Все три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка – центр вписанной в треугольник окружности.

2. Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам.

\(\frac{\text{AC}}{\text{AL}} = \frac{\text{BC}}{\text{BL}}\ или\ \frac{\text{AL}}{\text{LB}} = \frac{\text{AC}}{\text{BC}}\)

3. Все точки биссектрисы равноудалены от сторон угла, из которого она выходит.

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Формулы для биссектрисы треугольника:

Если а и b — стороны треугольника, γ — угол между ними, l — биссектриса треугольника, проведённая из вершины этого угла, а а' и b' — отрезки, на которые биссектриса делит третью сторону треугольника, то

\(l = \frac{2\ \bullet \ a\ \bullet \ b\ \bullet \ \cos\frac{\gamma}{2}}{a\ + \ b};\)

\(l^{2} = ab - a'b'\)