Летний курс по профориентации

Как выбрать подходящую сферу деятельности, когда рынок меняется так быстро и нет понимания, кем хочется быть?

Определиться с профессией и направлением деятельности мешают стереотипы, сомнения, нехватка структурированной информации, непонимание своих сильных сторон и точек роста. Чтобы помочь тебе сделать осознанный выбор будущего, мы разработали специальный курс профориентации в летнем формате.

Что входит в программу

4 групповых вебинара с экспертом, 1 занятие в неделю

Три потока обучения (каждый летний месяц – старт нового потока)

Создание персональной стратегии поступления

Темы занятий

«Как выбрать профессию». Поделимся техниками, чтобы определить твои сильные стороны и способности, которые станут опорой при выборе специальности.

«Как выбрать направление для поступления». Расскажем, какие существуют актуальные направления для поступления и с помощью каких критериев получится выбрать подходящее.

«Стратегии поступления». Рассмотрим, какие существуют траектории поступления и поможем разобраться в нюансах каждого из них.

«Критерии выбора вуза». Разработаем готовый план поступления, а также предложим подборку вузов с точки зрения проходных баллов.

Мы поможем тебе осознанно подойти к выбору будущей сферы деятельности и найти дело по душе! Курс со скидкой 50% доступен только для пользователей мобильного приложения.

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