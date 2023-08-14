Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ Пунктуация на стыке союзов Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация в ССП
Сочинение
Введение в сочинение
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2
Языковые нормы
Текст - словарная статья Типы речи Стили речи Синтаксические нормы Задания по текстам разных стилей Паронимы Орфоэпия Лексическое значение Грамматические ошибки Средства выразительности Речевые нормы Средства связи Фразеология и стилистика Текст - средства связи Плеоназм
Орфография
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание корней - задание 9 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ

Введение в сочинение

27 задание. Формулировка:

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации.

Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Сочинение-рассуждение

Максимальный первичный балл за сочинение — 21 балл.

Критерии:

Содержательные критерии:

к1 Формулировка проблемы исходного текста 1 балл
к2 Комментарий к проблеме исходного текста 3 балла
к3 Отражение позиции автора по проблеме исходного текста 1 балл
к4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 1 балл

Если проблема текста определена неверно, то за К1-К4 ученик получает 0 баллов, то есть лишается сразу 6 баллов за содержательные критерии.

Критерии речевого оформления:

к5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 2 балла
к6 Богатство речи 1 балл

Критерии грамотности:

к7 Соблюдение орфографических норм 3 балла
к8 Соблюдение пунктуационных норм 3 балла
к9 Соблюдение грамматических норм 2 балла
к10 Соблюдение речевых норм 2 балла
к11 Соблюдение этических норм 1 балл
к12 Соблюдение фактологической точности 1 балл