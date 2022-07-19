Признаки денег позволяют определить, какой именно товар может считаться деньгами.
Признаки денег:
Ценность — деньги должны цениться в экономике (именно этот признак позволяет обменивать деньги на товар)
Редкость — деньги в экономике ограничены (именно поэтому деньги считаются ценными)
Портативность — деньги легко перемещаются и транспортируются (этим признаком обусловлена эволюция денег)
Делимость — деньги должны легко делиться, чтобы обеспечивать удобство в обмене неравноценными товарами (например, легко продать автомобиль, и на часть вырученных денег купить булку хлеба. Обменять автомобиль на хлеб крайне затруднительно)
Защищенность — деньги должны быть защищены от подделки, чтобы сохранять свою ценность и редкость
Долговечность — деньги должны иметь долгосрочный период использования (например, металлическая монета может выступать в качестве денег по данному признаку, а литр молока нет)
Ликвидность — наиболее молодой признак, заключающийся в том, что деньги можно обменять на товар в максимально короткие сроки, т.к. деньги нужны всем
Узнаваемость и идентичность — деньги должны быть одинаковыми и узнаваемыми людьми, для того чтобы облегчить их идентификацию и использование при обмене
Деньги выполняют ряд функций. Классический перечень из 5-ти функций был сформирован Карлом Марксом и эволюционировал в ходе развития экономики.
Функции денег:
Средство обращения — деньги выступают посредником при обмене (товар обменивается на деньги, а затем деньги на другой товар. Ярким примером данной функции является простой процесс покупки и оплаты товара, когда взамен товара покупатель отдает деньги)
Мера стоимости — деньги выражают цену товара и позволяют оценить, сколько он стоит (ярким примером являются ценники в магазине, когда покупатель способен оценить, сколько ему придется заплатить за данный товар)
Средство накопления — деньги можно изъять из обращения, и благодаря этому они позволяют накапливать богатство, для того чтобы обеспечить будущее потребление. (Карл Маркс подразумевал данную функцию только для полноценных денег, однако в современной экономике и неполноценные деньги способны выполнять данную функцию посредством различных финансовых инструментов, например, банковских вкладов). Ярким примером является образование сокровищ пиратами (из драгоценных монет)
Средство платежа — деньги позволяют вступать в отношения обмена на срок, что позволят получить товар «сейчас», а оплатить его «потом». Ярким примером являются рассрочка и кредит.
Мировые деньги — деньги выступают посредником в международной торговле. Не все деньги обладают данной функцией. Ярким примером является доллар США, который используется при международной торговле большинством стран мира
Деньги появились еще до нашей эры и используются до сих пор. Они появились естественным путем (не были созданы специально), но в ходе свой эволюции прошли множество этапов и изменяли свой вид.
Виды денег:
Деньги делятся на наличные и безналичные (в широком смысле).
Наличные деньги представлены непосредственно реальными денежными единицами, имеющими физическое воплощение (1 шкура, 1 монета, 1 купюра).
Товарные деньги — первые деньги, которые были представлены в виде товара, имеющего реальные потребительские свойства, но обладающего функциями денег и использующимся при обмене в качестве посредника (шкуры, меха, рис)
Металлические деньги — деньги из драгоценных металлов (наиболее популярной формой являются монеты из драгоценных металлов (золота и серебра), но также в качестве денег использовались и другие формы, например, слитки)
Бумажные деньги — деньги в виде банкнот и купюр
Безналичные деньги имеют обобщенное физическое воплощение (банковская карта) или не имеют его вовсе (электронные деньги).
Безналичные деньги — деньги, которые существуют только в виде записей на расчетных, сберегательных и других счетах. Компьютеризация банковского сектора привела к возникновению банковских карт. деньги в виде банковских карт (пластиковых карт)
Электронные деньги — деньги, хранящиеся на электронном носителе (на информационных серверах банков). Они представлены в электронном виде, и используемые при оплате через интернет. Ярким примером использования таких денег служит оплата товаров через интернет.
Иногда отдельным звеном выделяют кредитные деньги, которые находятся в эволюции между бумажными и безналичными деньгами. Однако, стоит учитывать два аспекта:
Классические кредитные деньги представлены в виде ценных бумаг (чек, вексель) и не являются деньгами как таковыми.
Все последующие виды денег также являются примерами и кредитных денег (ярким примером служат кредитные карты).
Важным делением денег является деление на полноценные и неполноценные деньги.
С появлением неполноценных денег связывают появление такого явления как инфляция, однако первые проявления инфляции были замечены еще в период использования металлических денег.
Предпосылки появления денег:
Отказ от натурального хозяйства и переход к обмену и торговле
Развитие и усложнение экономических отношений
Развитие разделения труда и специализации