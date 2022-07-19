Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социальная роль Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Этнические общности Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм
Формат ЕГЭ
Задание 1 Задание 25 Задание 24 Экономика: Задания 5, 6, 7 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 18 Задание 21 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 17 Задание 19 Задание 23 Задание 20
Право
Права и обязанности налогоплательщика Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Понятие и виды юридической ответственности Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Международное право Воинская обязанность Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Система российского права Конституция РФ Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм
Экономика
Экономические системы Экономика и экономическая наука Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Предпринимательство Ценные бумаги Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Торговля и обмен Деньги Рынок труда. Безработица Спрос и предложение
Политика
Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Политический процесс Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Политическая система Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Типология политических режимов Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Политические партии и движения Политическое участие граждан РФ
Человек и общество
Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Основные институты общества Понятие общественного прогресса Системное строение общества элементы и подсистемы Потребности и интересы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Мораль Религия
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5

Деньги

Деньги — это особый вид товара, служащий всеобщим эквивалентом и выступающий посредником при обмене.

Признаки денег позволяют определить, какой именно товар может считаться деньгами.

Признаки денег:

  • Ценность — деньги должны цениться в экономике (именно этот признак позволяет обменивать деньги на товар)

  • Редкость — деньги в экономике ограничены (именно поэтому деньги считаются ценными)

  • Портативность — деньги легко перемещаются и транспортируются (этим признаком обусловлена эволюция денег)

  • Делимость — деньги должны легко делиться, чтобы обеспечивать удобство в обмене неравноценными товарами (например, легко продать автомобиль, и на часть вырученных денег купить булку хлеба. Обменять автомобиль на хлеб крайне затруднительно)

  • Защищенность — деньги должны быть защищены от подделки, чтобы сохранять свою ценность и редкость

  • Долговечность деньги должны иметь долгосрочный период использования (например, металлическая монета может выступать в качестве денег по данному признаку, а литр молока нет)

  • Ликвидность — наиболее молодой признак, заключающийся в том, что деньги можно обменять на товар в максимально короткие сроки, т.к. деньги нужны всем

  • Узнаваемость и идентичность — деньги должны быть одинаковыми и узнаваемыми людьми, для того чтобы облегчить их идентификацию и использование при обмене

Деньги выполняют ряд функций. Классический перечень из 5-ти функций был сформирован Карлом Марксом и эволюционировал в ходе развития экономики.

Функции денег:

  1. Средство обращения — деньги выступают посредником при обмене (товар обменивается на деньги, а затем деньги на другой товар. Ярким примером данной функции является простой процесс покупки и оплаты товара, когда взамен товара покупатель отдает деньги)

  2. Мера стоимости — деньги выражают цену товара и позволяют оценить, сколько он стоит (ярким примером являются ценники в магазине, когда покупатель способен оценить, сколько ему придется заплатить за данный товар)

  3. Средство накопления — деньги можно изъять из обращения, и благодаря этому они позволяют накапливать богатство, для того чтобы обеспечить будущее потребление. (Карл Маркс подразумевал данную функцию только для полноценных денег, однако в современной экономике и неполноценные деньги способны выполнять данную функцию посредством различных финансовых инструментов, например, банковских вкладов). Ярким примером является образование сокровищ пиратами (из драгоценных монет)

  4. Средство платежа — деньги позволяют вступать в отношения обмена на срок, что позволят получить товар «сейчас», а оплатить его «потом». Ярким примером являются рассрочка и кредит.

  5. Мировые деньги — деньги выступают посредником в международной торговле. Не все деньги обладают данной функцией. Ярким примером является доллар США, который используется при международной торговле большинством стран мира

Деньги появились еще до нашей эры и используются до сих пор. Они появились естественным путем (не были созданы специально), но в ходе свой эволюции прошли множество этапов и изменяли свой вид.

Виды денег:

Деньги делятся на наличные и безналичные широком смысле).

Наличные деньги представлены непосредственно реальными денежными единицами, имеющими физическое воплощение (1 шкура, 1 монета, 1 купюра).

  • Товарные деньги — первые деньги, которые были представлены в виде товара, имеющего реальные потребительские свойства, но обладающего функциями денег и использующимся при обмене в качестве посредника (шкуры, меха, рис)

  • Металлические деньги — деньги из драгоценных металлов (наиболее популярной формой являются монеты из драгоценных металлов (золота и серебра), но также в качестве денег использовались и другие формы, например, слитки)

  • Бумажные деньги — деньги в виде банкнот и купюр

Безналичные деньги имеют обобщенное физическое воплощение (банковская карта) или не имеют его вовсе (электронные деньги).

  • Безналичные деньги — деньги, которые существуют только в виде записей на расчетных, сберегательных и других счетах. Компьютеризация банковского сектора привела к возникновению банковских карт. деньги в виде банковских карт (пластиковых карт)

  • Электронные деньги — деньги, хранящиеся на электронном носителе (на информационных серверах банков). Они представлены в электронном виде, и используемые при оплате через интернет. Ярким примером использования таких денег служит оплата товаров через интернет.

Иногда отдельным звеном выделяют кредитные деньги, которые находятся в эволюции между бумажными и безналичными деньгами. Однако, стоит учитывать два аспекта:

  1. Классические кредитные деньги представлены в виде ценных бумаг (чек, вексель) и не являются деньгами как таковыми.

  2. Все последующие виды денег также являются примерами и кредитных денег (ярким примером служат кредитные карты).

Важным делением денег является деление на полноценные и неполноценные деньги.

Полноценные деньги — деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости.

Например, золотая монета ценится на столько, сколько в ней золота.

Неполноценные деньги — деньги, номинальная стоимость которых выше их реальной стоимости.

Например, реальная стоимость пятитысячной купюры — несколько копеек, но ценится она гораздо выше, и товаров на нее можно приобрести на 5000 рублей, а не на несколько копеек.

С появлением неполноценных денег связывают появление такого явления как инфляция, однако первые проявления инфляции были замечены еще в период использования металлических денег.

Предпосылки появления денег:

  • Отказ от натурального хозяйства и переход к обмену и торговле

  • Развитие и усложнение экономических отношений

  • Развитие разделения труда и специализации