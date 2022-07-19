Деньги — это особый вид товара, служащий всеобщим эквивалентом и выступающий посредником при обмене.

Признаки денег позволяют определить, какой именно товар может считаться деньгами.

Признаки денег:

Узнаваемость и идентичность — деньги должны быть одинаковыми и узнаваемыми людьми, для того чтобы облегчить их идентификацию и использование при обмене

Ликвидность — наиболее молодой признак, заключающийся в том, что деньги можно обменять на товар в максимально короткие сроки, т.к. деньги нужны всем

Долговечность — деньги должны иметь долгосрочный период использования (например, металлическая монета может выступать в качестве денег по данному признаку, а литр молока нет)

Защищенность — деньги должны быть защищены от подделки, чтобы сохранять свою ценность и редкость

Делимость — деньги должны легко делиться, чтобы обеспечивать удобство в обмене неравноценными товарами (например, легко продать автомобиль, и на часть вырученных денег купить булку хлеба. Обменять автомобиль на хлеб крайне затруднительно)

Ценность — деньги должны цениться в экономике (именно этот признак позволяет обменивать деньги на товар)

Деньги выполняют ряд функций. Классический перечень из 5-ти функций был сформирован Карлом Марксом и эволюционировал в ходе развития экономики.

Функции денег:

Средство обращения — деньги выступают посредником при обмене (товар обменивается на деньги, а затем деньги на другой товар. Ярким примером данной функции является простой процесс покупки и оплаты товара, когда взамен товара покупатель отдает деньги)

Мера стоимости — деньги выражают цену товара и позволяют оценить, сколько он стоит (ярким примером являются ценники в магазине, когда покупатель способен оценить, сколько ему придется заплатить за данный товар)

Средство накопления — деньги можно изъять из обращения, и благодаря этому они позволяют накапливать богатство, для того чтобы обеспечить будущее потребление. (Карл Маркс подразумевал данную функцию только для полноценных денег, однако в современной экономике и неполноценные деньги способны выполнять данную функцию посредством различных финансовых инструментов, например, банковских вкладов). Ярким примером является образование сокровищ пиратами (из драгоценных монет)

Средство платежа — деньги позволяют вступать в отношения обмена на срок, что позволят получить товар «сейчас», а оплатить его «потом». Ярким примером являются рассрочка и кредит.