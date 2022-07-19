Классификация органических веществ

Признаки, по которым можно разделить органические вещества по группам:
Строение углеродного скелета (последовательность химически связанных между собой углеводородов);
|Класс углеводородов
|Общая формула
|Пример
|Алканы
|CnH2n+2
|
метан
|Циклоалканы
|CnH2n
|Алкены
|CnH2n
|
этен (этилен)
|Алкины
|CnH2n-2
|
этин (ацетилен)
|Алкадиены
|CnH2n-2
|
бутадиен-1,3
|Арены
|CnH2n-6
|
бензол
Однако есть исключения. Некоторые углеводородные радикалы сами могут быть функциональными группами, например, фенил ( - C6H5 ), винил ( - C2H3 ).
Наличие и строение функциональных групп
|Класс соединения
|Функциональная группа и радикал
|Общая формула
|Одноатомные спирты
|R– ОН
|CnH2n+2O
|Многоатомные спирты
|Rn– (ОН)n
|-
|
Простые
эфиры
|R1 – O – R2
|CnH2nO
|Фенолы
|СnH2n-6 O
|Альдегиды
|CnH2nO
|Кетоны
|
Карбоновые
кислоты
|CnH2n+2O2
|
Сложные
эфиры
|CnH2n+2O2
|
Амины
(первичные)
|R-NH2
|CnH2n+3N
|Нитро-соединения
|R – NO2
|CnH2n+1NO2
|Галоген-производные
|R – Hal
|-
|Аминокислоты
|-
Белки, жиры и углеводы – это органические вещества сложного строения, образованные комбинацией нескольких функциональных групп.