Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Типы химической связи Химическое равновесие
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота
Органическая химия
Углеводы Химические свойства фенолов Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Белки и жиры Химические свойства альдегидов и кетонов Классификация реакций в органической химии Химические свойства спиртов Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Качественные реакции в органической химии Номенклатура органических веществ Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Классификация органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов

Классификация органических веществ

Признаки, по которым можно разделить органические вещества по группам:

  • Строение углеродного скелета (последовательность химически связанных между собой углеводородов);

Углеводороды – это органические вещества, состоящие только из атомов углерода и водорода.

Класс углеводородов Общая формула Пример
Алканы CnH2n+2

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метан
Циклоалканы CnH2n image_description
Алкены CnH2n

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этен (этилен)
Алкины CnH2n-2

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этин (ацетилен)
Алкадиены CnH2n-2

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бутадиен-1,3
Арены CnH2n-6

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бензол

Функциональная группа – группа атомов, которая определяет принадлежность вещества к тому или иному классу веществ.

Углеводородный радикал R – группа атомов, состоящая только из углерода и водорода и соединенная с функциональной группой молекулы; остатки углеводородов.

Однако есть исключения. Некоторые углеводородные радикалы сами могут быть функциональными группами, например, фенил ( - C6H5 ), винил ( - C2H3 ).

  • Наличие и строение функциональных групп

Класс соединения Функциональная группа и радикал Общая формула
Одноатомные спирты R– ОН CnH2n+2O
Многоатомные спирты Rn– (ОН)n -

Простые

эфиры

 R1 – O – R2 CnH2nO
Фенолы Картинки по запросу фенол формула СnH2n-6 O
Альдегиды Похожее изображение CnH2nO
Кетоны Картинки по запросу кетоны общая формула

Карбоновые

кислоты

 Картинки по запросу карбоновые кислоты общая формула CnH2n+2O2

Сложные

эфиры

 Похожее изображение CnH2n+2O2

Амины

(первичные)

 R-NH2 CnH2n+3N
Нитро-соединения R – NO2 CnH2n+1NO2
Галоген-производные R – Hal -
Аминокислоты Картинки по запросу белки формула -

Белки, жиры и углеводы – это органические вещества сложного строения, образованные комбинацией нескольких функциональных групп.

Белки – органические полимеры аминокислот, связанные пептидной связью.

Жиры – сложные эфиры, образованные трехатомным спиртом глицерином и высшими карбоновыми кислотами.

Углеводы – органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных.