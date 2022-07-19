Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Хордовые Тип Моллюски Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Круглые черви
Организм как биологическая система
Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Жизненные циклы растений Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Покровная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Органы чувств Перифирическая нервная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов

Жизненные циклы паразитических червей

Тип Плоские черви

В данном типе паразиты встречаются в двух классах, это класс Сосальщики и класс Ленточные черви.

Паразитические плоские черви

Класс Сосальщики

Представитель: Печеночный сосальщик

Основной хозяин: крупный рогатый скот, реже человек

Промежуточный хозяин: малый прудовик

Заражение: При поедании немытой зелени или овощей, вымытых водой из водоема, где живут личики.

Место паразитирования: Желчные ходы, печень

Печеночный сосальщик

Жизненный цикл:

  1. В организме окончательного хозяина локализуется в желчных протоках печени. Оплодотворенные ЯЙЦА по желчным протокам хозяина попадают в кишечник и далее с фекалиями – в окружающую среду.

  2. При попадании в воду из яйца выходит РЕСНИЧНАЯ личинка. Личинка активно ищет промежуточного хозяина (малого ПРУДОВИКА) и внедряется в его тело.

  3. В малом прудовике происходит БЕСПОЛОЕ размножение и формируется ХВОСТАТАЯ личинка.

  4. Личинки покидают организм промежуточного хозяина и активно плавают. Затем они прикрепляются к растениям, отбрасывают хвост, округляются и выделяют вокруг себя оболочку. Эта неподвижная стадия называется ЦИСТА.

  5. Во время водопоя вместе с водой или травой циста попадают в пищеварительную систему копытных, оболочка растворяется, и паразиты по кишечным венам попадают в печень, где достигают ПОЛОВОЗРЕЛОГО состояния.

Схема развития: зигота → яйцо → ресничная личинка → хвостатая личинка → циста → взрослый червь

Цикл развития Печеночного сосальщика

Класс Ленточные черви

Представитель: Бычий цепень

Основной хозяин: Человек

Промежуточный хозяин: Крупный рогатый скот

Заражение: При употреблении в пищу сырого, полусырого, малосоленого и вяленого мяса, содержащего личинки цепня (финны)

Место паразитирования: Тонкая кишка

Бычий цепень

Жизненный цикл:

  1. После оплодотворения образуются ЯЙЦА, которые постепенно накапливаются в матке каждого членика.

  2. Задние членики по одному отрываются от тела червя.

  3. Для продолжения жизненного цикла бычьего цепня его яйцо должно быть проглочено коровой или другим подходящим травоядным животным.

  4. Попав в желудок коровы, онкосфера выходит из яйцевых оболочек. Эта первая личиночная стадия имеет шарообразную форму с шестью шипиками = ШЕСТИКРЮЧНАЯ ЛИЧИНКА. В кишечнике она пробуравливается через его стенку и попадает в лимфатический или кровеносный сосуд. В конечном итоге личинка оказывается в кровеносном русле своего промежуточного хозяина. Вместе с током крови онкосферы разносятся по всему организму. Чаще всего они оседают в мышцах, но могут оказаться и в других тканях.

  5. Шестикрючная личинка превращается в ФИННУ.

  6. Попав в желудок человека, головка бычьего цепня выворачивается из финны. Сама финна переваривается. Головка доходит до кишечника и присасывается к нему. Далее начинают постепенно формироваться членики нового взрослого червя. Так завершается жизненный цикл бычьего цепня.

Схема развития: яйцо → 6-крючный зародыш с личинкой → личинка → финна → взрослый цепень

Цикл развития Бычьего цепня

Другие представители типа Плоские черви

Свиной солитер:

Основной хозяин (ОС): Человек.

Промежуточный хозяин (ПХ): Свинья, собака, кошка, кролик. Длина тела взрослого червя 2-3см.

Широкий лентец:

ОС: Человек.

ПХ: Первый – рачок циклоп, второй – рыба. Длина тела взрослого червя 10м, реже 15-20м.

Эхинококк:

ОС: Собаки, волки.

ПХ: Коровы, овцы, свиньи, человек. Длина тела взрослого червя 3-5 мм (личиночные; пузырчатая стадия ― несколько см).

Тип Круглые черви

Класс Нематоды

Представитель: Аскарида человеческая

Основной хозяин: Человек!

Заражение: При употреблении в пищу продуктов, загрязненных почвой, содержащей яйца аскарид

Место паразитирования: Кишечник

Строение Аскариды

Жизненный цикл:

  1. Развитие аскариды идет без смены хозяев. ЯЙЦА созревают в почве после выхода из кишечника человека.

  2. Во влажной почве при доступе кислорода, при температуре 25-27ᵒ градусов, на 16-17 день в яйце формируется ЛИЧИНКА. Заражение происходит в случае проглатывания таких яиц с немытыми овощами, фруктами, с водой, а также в случае переноса яиц мухами на продукты питания.

  3. Из проглоченных яиц в кишечнике выходят микроскопические личинки, которые затем совершают миграцию через стенки кишечника в кровеносные сосуды, печень, в нижнюю полую вену, в правое предсердие и желудочек сердца, а потом в легкие.

  4. При откашливании личинки из легких с током слизи по дыхательным путям попадают в глотку и вторично заглатываются.

  5. Останавливаются в тонкой кишке, где достигают половой зрелости; после чего яйца снова попадают в почву.

Необходимо знать: аскарида способна двигаться в кишечнике в направлении, противоположном движению каловых масс.

Жизненный цикл аскариды

Факты из жизни других паразитов, о развитии которых спрашивают на экзамене чуть реже:

1. Широкий лентец, тип Плоские черви, класс Ленточные черви.

Паразитирует во многих органах человека (кишечник, печень, может проникать в мышцы и другие органы).

Заражение может произойти при употреблении наструганной мороженой рыбы (строганины), сырого рыбного фарша, плохо прожаренной рыбы, недостаточно просоленной икры.

2. Эхинококк, тип Плоские черви, класс Ленточные черви.

Поражает печень, легкие, головной мозг и почки.

Заражение может произойти при контакте с инфицированными собаками.

Эхинококк

Широкий лентец