Жизненные циклы паразитических червей

Попав в желудок коровы, онкосфера выходит из яйцевых оболочек. Эта первая личиночная стадия имеет шарообразную форму с шестью шипиками = ШЕСТИКРЮЧНАЯ ЛИЧИНКА. В кишечнике она пробуравливается через его стенку и попадает в лимфатический или кровеносный сосуд. В конечном итоге личинка оказывается в кровеносном русле своего промежуточного хозяина. Вместе с током крови онкосферы разносятся по всему организму. Чаще всего они оседают в мышцах, но могут оказаться и в других тканях.