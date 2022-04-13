Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Размножение водорослей Отдел Голосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Характеристика растительного организма Строение семени Отдел Покрытосеменные
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Сердечно-сосудистая система Перифирическая нервная система Выделительная система Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Покровная система Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Ненаследственная изменчивость Половое размножение Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Селекция растений Мутационная изменчивость
Цитология
Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Генетический код и его свойства Клеточный цикл Пластический обмен. Фотосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Двумембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Белки
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов
Зоология
Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Классы моллюсков Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие

Вегетативные органы растений. Побег

Побег – наземная часть растения, состоящая из стебля и листьев, а также несущая на себе почки.

Морфология побега

Почка – зачаточный побег с очень укороченными междоузлиями. Почки делят по назначению и по расположению.

По назначению выделяют вегетативные и генеративные почки. Они отличаются как по внешнему виду, так и по внутреннему строению.

Почки

  • Вегетативную почку легко узнать по заостренному кончику и вытянутой форме. В этой почке находятся зачатки листьев и стебля, а также так называемый конус нарастания – место, за счет которого происходит рост почки и на месте которого при прорастании этой почки появится новая.

  • Генеративная почка несет в себе помимо зачаточного стебля и листьев также и зачаточные цветки. Внешне эти почки более крупные, чем вегетативные, имеют округлую форму и сглаженную верхушку.

Весной, когда наступают благоприятные условия – увеличивается длина светового дня, повышается температура – почки активизируются, набухают. Начинается активное деление клеток конуса нарастания, постепенно увеличивается длина стебля, почечные чешуи раздвигаются и становятся видны листья, которые тоже растут. Таким образом, происходит развитие побега.

Почки, расположенные на вершине побега, называют верхушечными. Они обеспечивают рост растения в высоту. В пазухах листьев располагаются боковые (или пазушные) почки, они отвечают за ветвление побегов и разрастание растения.

Видоизмененные побеги

Достаточно часто у растений можно встретить видоизмененные побеги. Их строение по принципу соответствует строению обычного побега, однако внешне они не похожи на стебель с листьями. Поскольку мы знаем, что строение соотносится с выполняемыми функциями, мы можем предположить, что видоизменение побега привело к появлению у него дополнительных функций.

Корневище – видоизменённый побег, обычно подземный, с чешуевидными, недоразвитыми или рано отмирающими листьями, верхушечными или пазушными почками, придаточными корнями.

Так как он расположен в почве, его иногда путают с корнем, однако он имеет отличительные от корня черты: расположен обычно горизонтально, имеет чешуевидные листья, от него отходят почки.

Корневище:

1 – придаточные корни,

2 – междоузлие,

3 – узел с боковой почкой,

4 – верхушечная почка,

5 – чешуевидные листья.

Корневище – зимующий орган растения.

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ.

Примеры: хвощ, пырей.

Луковица – видоизмененный подземный побег, образованный сочными листьями, прикрепленными к короткому стеблю.

В сочных листьях накапливаются питательные вещества, от стебля отходят придаточные корни. На верхушке стебля, как и у обычного побега, развивается верхушечная почка. Боковые почки дают рост новым луковицам – деткам, с помощью которых многие луковичные растения размножаются.

Луковица:

1 – сухой чешуевидный лист,

2 – сочный чешуевидный лист,

3 – верхушечная почка,

4 – боковая почка,

5 – придаточные корни.

Функции: вегетативное размножение

Примеры: тюльпан, лилия.

Клубень – надземный или подземный видоизмененный побег с сильно расширенным стеблем, в котором накапливаются питательные вещества.

Наиболее хорошо известен подземный клубень картофеля. Он развивается как утолщение тонкого безлистного также подземного побега – столона. Столоны нужны для разнесения молодых клубней от материнского растения. На клубне развиваются боковые и верхушечные почки, называемые глазками.

Клубень:

1 верхушечная почка,

2 – междоузлие,

3 – боковая почка (глазок), из которой могут развиваться новые побеги с листья,

4 – столон клубня

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ

Примеры: картофель, топинамбур.

Видоизмененными побегами также являются: кочан капусты, усы земляники (не путать с усиками гороха – они являются видоизмененными листьями и выполняют другую функцию), колючки боярышника (хотя у большинства растений колючки являются видоизменением листьев). Отдельно стоит отметить шишку, она тоже является видоизмененным побегом.