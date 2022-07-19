Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Орфография
Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)
Синтаксис и пунктуация
Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения
Языковые нормы
Плеоназм Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности Типы речи Средства связи Орфоэпия

Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)

Правописание этих приставок зависит от лексического значения слова.

ПРИ- ПРЕ-

1. = около

(приморский, Прибалтика)

2. прибавление, приближение, присоединение

(приклеить, приехать, примерзнуть)

3. неполнота действия

(приоткрыть, присесть)

4. действие, доведенное до конца (до определенного результата)

(пристрелить, придумать)

5. совершения действия в собственных интересах, усиленного проявления действия

(присвоить, приглядеться)

6. сопутствующее действие

(припевать, присвистнуть)

1. = очень

(предолгий – очень долгий)

2. = пере- («через», «по-иному»)

(преградить - перегородить)

Различай значения слов!

предать друга

претворить мечту в жизнь

преклониться перед кем-то

преступать закон

пребывать (находиться где-либо)

преемник (последователь)

преходящий (временный)

презирать (не уважать)

предел желаний

претерпеть лишения

превратный (изменяющийся)

придать значение

притворить дверь

приклонить ветку к земле

приступать к делу

прибывать куда-либо

приёмник (аппарат)

приходящий (кто приходит)

призирать (давать приют)

придел храма

притерпеться (привыкнуть)

привратник (сторож, стражник)

Помни!

Это правило включает множество иностранных слов или слов, происхождение которых не всегда понятно. Их нужно запомнить.

привередничать

привередливый

приверженец

привидение

привилегия

пригожий

придирчивый

приличие

примитивный

приоритет

присяга

притязание

прихотливый

преамбула

презент

президент

президиум

преимущество

прекословить

прелюдия

премьера

пренебрежение

препарат

препирательство

препятствие

прерогатива

пресловутый

пресмыкаться

престиж

престол

претендент

претензия

прецедент