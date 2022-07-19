Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)

Правописание некоторых приставок надо запомнить. Они не изменяются ни при каких условиях (ДОнести, ОТнести, ЗАнести и т. д.). К этим же приставкам относится и приставка С- (Сбежать, Сделать).
ПОМНИ, что в русском языке нет приставки З-.
без- — бес-
воз- —вос- (вс-)
из- — ис-
низ- — нис-
раз- (роз-) — рас- (рос-)
через- (чрез-) — черес-
и т. п.
Перед ЗВОНКИМИ согласными пишется З (беЗводный, раЗгораться)
Перед ГЛУХИМИ согласными пишется С (беСпредельный, воСстать).
Запомним мнемоническую фразу, в которой все 10 согласных звуков глухие: «Степка, хочешь щец?» «Фи!».
Запомни!
ДИС- иноязычная приставка, поэтому на письме она не изменяется.
Если корень начинается с гласной И, а приставка заканчивается на согласный, то вместо И пишется Ы (предЫюньский, разЫграть);
Исключения
Правило не распространяется на приставки ДВУХ- (ТРЕХ-) СВЕРХ- и МЕЖ- (сверхИнтеллект, межИнститутский)
Слово взИмать (но изЫмать)
Сложносокращенные слова (педИнститут от педагогический институт, спортИнвентарь от спортивный инвентарь)
Иноязычные приставки ДЕЗ-, КОНТР-, ПОСТ-, СУПЕР-, ТРАНС-, ПАН- (контригра, дезинформация, суперинтересный, панисламский).