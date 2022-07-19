Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП
Языковые нормы
Паронимы Средства выразительности Типы речи Средства связи Орфоэпия Плеоназм Синтаксические нормы Грамматические ошибки
Орфография
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов причастий Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)

Плеоназм

Основные причины речевых ошибок:

  1. Непонимание значения слова

  2. Лексическая сочетаемость

  3. Фразеологизмы

  4. Многословие

  5. Разговорные и просторечные слова

Непонимание значения слова
Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.
В современном русском языке предлог благодаря употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке.
Лексическая сочетаемость
Пример: Их сильная дружба многими была замечена.
Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.
Фразеологизмы
Пример: Он постоянно сидит сложив руки.
Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

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Многословие
Пример: Все гости получили памятные сувениры.

Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово.
Пример: Мы настроены на деловой настрой.
Тавтология. Настроены – настрой
Разговорные и просторечные слова
Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения.
Пример: У меня совсем худая куртка.
Худой(разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог).