Правила поступления в вуз 2022

Поспорим, хороших результатов ЕГЭ недостаточно для поступления в вуз? Важно заранее разобраться с самой процедурой поступления, чтобы организационные вопросы не подвели вас в последний момент. Мы знаем, какими будут новые правила поступления в вузы в 2022/2023 году, а вы?

Самое главное о пакете документов Для обычных государственных и частных вузов нужен стандартный пакет документов: 1.заявление; 2.копия паспорта; 3.копия аттестата с приложением.

В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.

В некоторых вузах может потребоваться медицинская справка 086/у. О необходимости ее предоставления, а также перечне других документов можно узнать на официальном сайте вуза.

Также соберите документы, которые подтвердят ваши льготы при поступлении, если они есть.

В выбранный вуз нужно принести оригиналы этих бумаг. Это правило действует для всех льготников, целевиков, победителей олимпиад и профильных профессиональных конкурсов.

Календарь абитуриента: сроки подачи и другие важные даты

В 2022 году сроки подачи документов и зачислений будут отличаться от прежних.

Не позднее 20 июня — старт приема заявлений и документов у абитуриентов

27 июля — публикация конкурсных списков

28 июля — завершение приема заявлений о согласии на приоритетное зачисление

30 июля — издание приказов о приоритетном зачислении

3 августа — завершение приема заявлений о согласии на основное зачисление

9 августа — издание приказов об основном зачислении

Конкурс при поступлении

В 2022 году останется возможность для проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.

Подать документы по-прежнему можно максимум в 5 вузов. Также вуз будет самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе — раньше было можно не больше 3 направлений, теперь от 2 до 10 направлений.

Как подавать документы?

В 2022 году подача документов в электронном виде доступна наравне с личным предоставлением документов и их отправкой почтой. Поступающие также смогут вносить изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, если хотят пройти отбор на другую специальность, не отзывая ранее поданное заявление.

При подаче документов онлайн проверяйте, чтобы сведения в документах совпадали со сведениями, указанными в ЕПГУ. Только если информация в документах подтверждена сведениями с портала, вуз сможет их принять.

При этом в 2022 году необходимо принести оригинал аттестата в желаемый вуз только лично в очной форме.

Зачисление

Зачисление будет проводиться в 2 этапа: приоритетного зачисления (абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основного зачисления.

Второй этап на первую и вторую «волны» с прошлого года не разделяется.

Незаполненными из-за отказов от поступления места в итоге оставаться тоже не будут — вузы получили право проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков.